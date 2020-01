Nel pomeriggio del 31 dicembre, dopo il Te Deum, il Papa è stato protagonista di un episodio che sta facendo parlare tutto il mondo. Una fedele lo ha tirato a sé con forza e Bergoglio ha sottratto la sua mano da quella della donna, rimproverandola e dandole un buffetto sulla mano, per poi allontanarsi.

Fedele strattona il Papa: lui si arrabbia e il suo gesto fa il giro del mondo

Papa Francesco ha perso la pazienza ieri, 31 dicembre, in seguito alla celebrazione del Te Deum. Il Pontefice, subito dopo la messa, ha deciso di scendere in Piazza San Pietro per ammirare da vicino il presepe Pastic Free, dono della Regione Autonoma Trentino.

I suoi fedeli, naturalmente, hanno apprezzato l'avvicinamento del Pontefice, approfittando dell'occasione per salutarlo da vicino. Tra i presenti, Papa Francesco ha salutato anche un bambino che, sporgendosi un po' troppo, è caduto oltre la transenna ed il Pontefice non ha esitato a fermarsi per prestargli soccorso. Successivamente, quando il piccolo fedele si è tranquillizzato, il Papa gli ha regalato un rosario benedetto.

Tuttavia, l'episodio che ha fatto il giro del mondo è un altro: la reazione del Papa nei confronti di una donna che con troppo "entusiasmo" l'aveva tirato a sé.

La fedele ha afferrato energicamente il braccio destro del Santo Padre, strattonandolo, e successivamente gli ha urlato qualcosa, probabilmente una richiesta. Il Pontefice ha reagito male, arrabbiandosi. Dopo aver allontanato la sua mano da quella della donna, Papa Francesco ha perso la pazienza, e, dopo averla rimproverata per il gesto avventato, le ha dato un buffetto sulla mano con cui lo aveva tirato a sé.

Papa Francesco si arrabbia con una fedele che lo tira a sé: le dà un buffetto sulla mano

Dopo aver allontanato la donna, il Papa, molto infastidito, si è diretto verso il Presepe: la fedele ci è rimasta molto male. Le immagini della scena sono state riprese e subito divulgate attraverso i social network dal profilo di Catholic Sat. Dopo aver fatto il giro del web, il video virale della scena del Papa con la fedele di origini asiatiche ha suscitato diverse reazioni, non tutte molto positive.

Se da un lato, infatti, c'è chi difende l'umanità di Papa Francesco che si è solo difeso dalla foga della donna, dall'altra ci sono molti cattolici che condannano la sua reazione. Per questi ultimi, il Pontefice avrebbe dovuto assumere un comportamento più tranquillo e disponibile nei confronti della fedele che voleva solo salutarlo. Alcuni fedeli hanno approfittato dei commenti al video per ribadire la propria preferenza nei confronti del Papa emerito Benedetto XVI, non riconoscendo una guida in Papa Francesco.