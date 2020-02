La notte tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio è stata tragica sulle strade abruzzesi: si sono infatti verificati tre diversi incidenti che hanno provocato complessivamente sei vittime, pare probabile che alla base dei vari incidenti ci sia stata l'alta velocità.

Moscufo, quattro morti in un incidente

L'incidente stradale più grave si è verificato sulla statale provinciale 59 in località Pischiarano (nel comune di Moscufo, provincia di Pescara), dove poco dopo le 2 della notte fra venerdì e sabato, un' Audi coupé è uscita dalla strada per l'alta velocità ed è andata a schiantarsi contro un albero, non risultano altri veicoli coinvolti.

Nonostante i soccorsi immediati allertati dai residenti della zona, per i quattro occupanti dell'auto non c'è stato nulla da fare e sono tutti deceduti. Alla guida dell'auto c'era Adriano Sborgia (34 anni) residente a Moscufo, le altre vittime sono un cinquantenne di Pescara, Maurizio D'Agostino, e poi Fabrizio Cerretani (55 anni) e il figlio Simone di 23 anni, provenienti da Villa Raspa di Spoltore.

Le vittime sono state trasportate presso l'obitorio dell’ospedale civile di Pescara, dove le salme sono state restituite alle famiglie.

Domani, lunedì 24 febbraio saranno celebrati i funerali. In segno di lutto sono state annullate le manifestazioni per carnevale sia a Moscufo e a Caprara.

Incidente a Cepagatti

Il secondo incidente si è verificato nel comune di Cepagatti (provincia di Pescara): un'autovettura è finita in una scarpata e i soccorsi sono intervenuti alcune ore dopo il sinistro. Il bilancio è di un quarantenne morto e di un ferito ricoverato in codice rosso per politrauma presso l'ospedale di Pescara, quest'ultimo non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione fornita dall'autorità giudiziaria, pare che l'uomo alla guida della Bmw x3, mentre si trovava sulla SS 81 nella contrada Rapattoni, abbia perso il controllo della vettura andando a finire contro un albero, dopo che la vettura si è ribaltata. La vittima è un quarantenne di Loreto Aprutino, il ferito è invece un trentacinquenne di Jesi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, il 118 con ambulanza e l'elicottero e vigili del fuoco.

Nel teramano un morto

Il terzo tragico incidente, si è verificato nel teramano a Sant'Egidio alla Vibrata (provincia di Teramo), dove un cinquantenne alla guida della sua auto, per cause ancora in accertamento, ha perso il controllo della sua auto, una Honda Jazz sulla statale 259 andando a colpire una rotonda e finendo la propria tragica corsa contro un albero. Nonostante i soccorsi tempestivi del 118 per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

La vittima è un cittadino di origine brasiliana residente nel comune di Ancarano.