L'Italia trema davanti all'emergenza Coronavirus che sta investendo le regioni settentrionali in queste ultime ore. Ieri erano appena una settantina i casi di persone contagiate, mentre in questi ultimi minuti il Dipartimento di Protezione Civile ha aggiornato le cifre. Si parla di circa 132 persone infette, che ovviamente sono state messe tutte in quarantena. Negli scorsi giorni ci sono state anche le prime due vittime per il coronavirus sul nostro territorio nazionale. Al momento il nostro Paese è la prima nazione occidentale in cui si contano più contagiati e anche più vittime.

Il Governo presieduto da Giuseppe Conte ha varato misure straordinarie, come appunto il decreto che impedisce alla gente di entrare e uscire dalle zone "focolaio". Si sta cercando di capire da dove sia partito il virus in Italia.

Ventisei contagiati in terapia intensiva

Sempre il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in una apposita conferenza stampa ha riferito che circa ventisei contagiati sono al momento in terapia intensiva. A Venezia in queste ore è in corso il carnevale e proprio nella città lagunare si contano altri due contagiati.

Come già detto, le autorità sanitarie stanno cercando di capire da dove sia partito il coronavirus in Italia: a Vo' Euganeo, nel padovano, si sospettava che il tutto fosse partito da una attività cinese, ma lo stesso Presidente Zaia ha comunicato che otto cinesi sono risultati negativi al virus. Anche su questo se ne saprà di più nelle prossime ore. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha chiesto alla Regione Lombardia e quindi al Presidente Attilio Fontana di chiudere, per la prossima settimana, tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Stessa cosa ha fatto il Veneto: qui il governatore Luca Zaia, già nella giornata di ieri, 23 febbraio, ha dato ordine di chiudere anche le università a scopo precauzionale. Il Ministero dell'Istruzione ha dato ordine di sospendere tutte le gite scolastiche previste per la fine di questo anno scolastico.

Annullate le manifestazioni sportive

In tutto il Nord Italia oggi sono state sospese e rinviate tutte le manifestazioni.

Anche la Serie A di calcio risente di questa situazione. Infatti la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha fatto sospendere le partite Torino-Parma, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. I match in questione si disputeranno in una data che sarà comunicata a breve. Per adesso il Premier Conte ha riferito che il trattato Schengen, ovvero quelle che permette la libera circolazione di persone e merci all'interno dell'Unione Europea, non sarà sospeso.

Nel porto di Pozzallo stamane, domenica 23 febbraio, è giunta anche la nave Ocean Vikings con a bordo 272 persone che osserveranno un periodo di quarantena.