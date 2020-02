Il Coronavirus fa tremare anche lo sport italiano. Nelle scorse ore la Fip, Federazione Italiana Pallacanestro, ha annunciato, tramite il suo Presidente Gianni Petrucci, che tutte le partite dei campionati nazionali sono sospese almeno per questa settimana. Il comunicato è arrivato al termine di una riunione apposita svoltasi presso la sede centrale del Coni. La Federazione in questione, vista l'attuale situazione sul territorio nazionale a causa dell'emergenza sanitaria provocata dal virus, ha ritenuto necessario adottare tale provvedimento per tutelare la Salute sia dei cittadini che degli stessi atleti, che, nel corso di ogni partita, vengono a contatto con numerose persone.

Pur se la situazione è molto più grave al Nord che altrove, Fip ha deciso comunque di sospendere qualsiasi attività sul territorio nazionale.

Rinviata la Serie A e i campionati femminili

A causa di questa decisione salta l'intero turno della Serie A sarebbe dovuto andare in scena da giovedì 27 febbraio fino a domenica 1 marzo. Non si giocherà quindi l'anticipo tra Varese e Bologna che era previsto proprio giovedì alle ore 20:30, così come non scenderanno in campo l'Armani Milano e la Virtus Roma. Tale match doveva giocarsi al Forum di Assago domenica 1 marzo alle ore 16:30.

Sono sospese anche tutte le partite della Serie A2, così come anche quelle del massimo campionato nazionale femminile. Nello stesso comunicato la Fip si riserva anche di prendere ulteriori provvedimenti qualora la situazione non dovesse subire mutamenti. L'attenzione su quello che sta succedendo in Italia a causa del coronavirus è davvero molto alta e, come già detto in numerosi articoli apparsi anche su questa testata, il bilancio dei contagiati si aggiorna di ora in ora.

Sono finora sette i decessi accertati nel nostro Paese, un numero che in pochi giorni adesso rischia di eguagliare quello della Corea del Sud, dove si contano 9 morti per Covid-19.

Una malattia simile ad un polmonite

Il coronavirus provoca effetti che sono simili a quelli di una banale influenza, come tosse e febbre. Per questo molto spesso viene scambiata per una malattia di poco conto. I controlli sono serrati in tutti gli aeroporti d'Europa e l'Oms sta adottando protocolli molto rigidi per contenere l'epidemia in questione che è partita dalla Cina e che si espandendo nel resto del mondo.

Per questioni di sicurezza anche altre discipline sportive, come il calcio, potranno subire dei provvedimenti simili a quelli adottati per la pallacanestro. Tutelare la salute dei cittadini è infatti il primo obiettivo. Tutte le partite che non si potranno giocare a causa di questa emergenza saranno recuperate in date che saranno comunicate in futuro e comunque quando tutto sarà passato.