Oggi, 27 febbraio, è il settimo giorno dalla scoperta del primo caso di coronavirus in Italia. Stando agli ultimi dati diffusi dal commissario straordinario Borrelli, al momento lungo la penisola si contano 528 contagiati, dei quali 282 sono stati confermati dall'Istituto Superiore di Sanità. Inoltre, 278 persone si trovano in isolamento domiciliare, mentre sono 159 coloro che sono stati ricoverati in ospedale con evidenti sintomi.

Alle ore 18 del 27 febbraio, la regione che conta il maggior numero di casi positivi è la Lombardia con 403 contagi.

Borrelli ha chiarito che 37 pazienti colpiti dal virus sono già guariti.

Intanto, mentre in Europa aumentano i casi positivi, i mercati finanziari continuano a lanciare segnali di sofferenza, con Piazza Affari che ha aperto con un sensibile ribasso. Veneto e Lombardia, per correre ai ripari, hanno chiesto l'autorizzazione alla riapertura di musei e locali.

Il governo, nel frattempo, ha comunicato di aver cambiato strategia sulle modalità di rilevazione dell'eventuale presenza del virus: i tamponi verranno effettuati solo ai cittadini che presenteranno dei sintomi.

L'ospedale Spallanzani ha fatto sapere che i turisti cinesi affetti dal Coronavirus sono completamente guariti. Sulla questione è intervenuta anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha approvato i provvedimenti presi dall'Italia. Hans Kluge, dirigente del dipartimento europeo dell'Oms, si è congratulato per le modalità di gestione attuate nel nostro Paese, affermando che medici e infermieri sono dei veri "eroi".

Inoltre, ha aggiunto che le misure adottate dal governo italiano sono state "risolute e veloci", anche se ha lamentato una grossa lacuna relativa alla scarsità dell'equipaggiamento medico, giacché in poco tempo mascherine e gel disinfettanti sono risultati irreperibili sul mercato, senza parlare dei prezzi esorbitanti applicati ai pochi pezzi rimasti disponibili.

Il Ministro degli Affari Esteri Di Maio in conferenza stampa ha annunciato che il nuovo decreto conterrà delle misure precise per contrastare gli abusi sulla vendita di mascherine e gel detergenti, con punizioni severe nei confronti di coloro che si macchieranno di speculazioni.

La situazione in Italia oggi, 27 febbraio

In Campania, il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha deciso di chiudere per tre giorni le scuole e le università per effettuare delle disinfestazioni atte a fronteggiare l'emergenza. Lo stesso provvedimento è stato adottato nella provincia di Taranto, dove proprio in queste ore è stato rinvenuto il primo caso di Sars CoV-2.

In Piemonte, i casi di coronavirus sono passati da tre a uno. Il presidente della Regione Alberto Cirio ha dichiarato che chiederà al governo di valutare la possibilità di allentare le restrizioni previste dall'ordinanza per far sì che gradualmente si possa tornare alla normalità, soprattutto per fronteggiare le difficoltà economiche emerse in questi giorni.

In Lombardia, il governatore Fontana ha annunciato di essersi messo in auto-isolamento dopo aver appreso che una delle sue collaboratrici è risultata positiva al virus. Milano, intanto, sta cercando di ripartire: i bar saranno nuovamente aperti dopo le 18 solo con servizio ai tavoli e consentendo l'accesso ad un numero di clienti pari e non superiore ai coperti disponibili. Il sindaco Sala ha chiesto al Ministro della Cultura Dario Franceschini l'autorizzazione alla riapertura dei musei.