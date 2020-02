Il Coronavirus è l'argomento che in questo periodo è maggiormente trattato dai media di tutto il mondo, anche perché la malattia riscontrata per la prima volta in Cina negli scorsi mesi si sta diffondendo in diversi Paesi del pianeta, provocando anche delle vittime.

Le cosiddette zone focolaio - considerate il punto di partenza della diffusione della patologia - rimangono sottoposte a dure restrizioni e a quarantena per provare a contenere l'avanzata del Sars-CoV-2. Finora, la malattia è risultata mortale solo nel 3% dei casi, mentre il tasso dei decessi è stato più alto negli anziani o in persone che soffrivano già di gravi problemi di salute pregressi.

Ad ogni modo, nel momento in cui ha cominciato a diffondersi, il coronavirus ha scatenato la fantasia dei complottisti, come spesso avviene quando ci sono degli avvenimenti di portata mondiale. Già nel mese di gennaio, uno scienziato americano aveva sostenuto che secondo lui il virus sarebbe stato creato in un laboratorio cinese di Wuhan (città da cui ha avuto origine il contagio) ipotesi poi smentita dal governo cinese.

I ricercatori, intanto, stanno ancora cercando di capire da dove possa essere partita l'epidemia, e in tal senso si ritiene che possa avere un'origine animale.

Tornando ai complottisti, in questi giorni su YouTube sta circolando un video piuttosto curioso, nel quale si sostiene che l'epidemia da coronavirus sia stata prevista dal gioco "Le carte degli Illuminati".

Gli 'Illuminati' e la cospirazione per dominare il mondo

Non è la prima volta che i cosiddetti "Illuminati" vengono chiamati in causa quando si verificano gravi eventi. Secondo i cospirazionisti, quanto sta accadendo in questo periodo era già "scritto" nel gioco da tavolo ideato nel 1982 negli Stati Uniti e messo sul mercato dalla Steve Jackson Games.

Lo scopo del gioco è quello di riuscire ad ottenere il controllo del mondo: ogni partecipante rappresenta una società segreta che si serve di mezzi legali o illeciti per ottenere il dominio mondiale, entrando in collaborazione anche con gruppi organizzati. Si basa su diverse carte, alcune delle quali mostrano, ad esempio, un aereo che si schianta contro due grattacieli, palese riferimento secondo i complottisti agli attentati dell'11 settembre 2001 alle Torri Gemelle di New York e al Pentagono di Washington.

Di recente, però, ad attirare l'attenzione è stata un'altra card che mostra una mascherina bianca in primo piano e che riporta la scritta "Quarantine" (tradotto dall'inglese "quarantena"). Questo è bastato per scatenare la fantasia dei cospirazionisti, anche perché nella descrizione sotto la carta in questione si parla di una pandemia su scala globale creata a tavolino.

Il 5G sarebbe responsabile dell'epidemia

Non solo su YouTube, ma anche su Facebook circolano teorie del complotto che sono state smontate definitivamente dagli esperti del settore. In un gruppo "anti-5G", chiamato "Stop 5G", si sostiene - senza alcuna prova - che la nuova tecnologia per la telefonia mobile sia direttamente collegata alla diffusione del Sars-CoV-2.

Il post in questione è stato condiviso da centinaia di persone ed è diventato virale in poco tempo.

La teoria portata avanti dai suddetti gruppi sostiene che Wuhan sia stata la prima città in Cina a sperimentare questa nuova tecnologia: la realtà dei fatti, però, dimostra che non è affatto così, poiché il 5G è presente in numerosi centri urbani cinesi.

A fronte di queste fantasiose ipotesi che stanno proliferando nelle ultime settimane, le autorità governative di tutto il mondo - comprese quelle del nostro Paese - consigliano di fare sempre affidamento ai canali ufficiali per avere informazioni reali e comprovate.

In particolare, in Italia si invita a consultare i siti del Ministero della Salute e della Protezione Civile Nazionale.