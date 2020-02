Secondo i dati riportati dalle autorità in Cina, in seguito all'epidemia di coronavirus, sarebbero 42.638 i casi di infezione confermati a livello nazionale, di cui 2.500 nuove segnalazioni. Continua a salire anche il numero delle vittime, 108 sono i nuovi morti, dei quali 103 nella sola provincia di Hubei. Il conteggio totale delle vittime è ora arrivato a 1.016, con due decessi avvenuti al di fuori dei confini cinesi nelle ultime 24 ore: uno a Hong Kong, l'altro nelle Filippine.

In California, Stati Uniti, più precisamente San Diego, viene segnalato un primo caso di contagio, si tratterebbe di un cittadino rientrato da Wuhan dopo il rimpatrio dei 167 americani dalla Cina nei giorni scorsi.

L'uomo sembra essere in buone condizioni e si trova al momento in isolamento.

Italia

I due turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani restano critici, ma stabili, mentre il ricercatore 29enne emiliano sembra non avere più febbre da ieri. All'ospedale di Cecchignola risultano negativi anche al secondo test per il coronavirus [VIDEO] i due bambini di 4 e 8 anni, che sono stati trasferiti all'ospedale del Bambino Gesù per motivi che riguardano altre patologie e non il coronavirus, specificano i medici.

Anche il secondogenito della famiglia di Taiwan che ha soggiornato in Toscana è risultato positivo al coronavirus. I quattro durante il loro viaggio in Italia avrebbero soggiornato in Toscana dal 26 al 29 gennaio, con delle visite a Firenze, Pisa e Siena. Nessun caso è stato segnalato o registrato in Toscana al momento.

Il governo Italiano continua a mantenere lo stop dei voli per e dalla Cina. Pechino non gradisce e chiede a Roma razionalità e misure basate sulla scienza.

La Diamond Princess

Sulla Diamond Princess, nave ancorata in stato di quarantena nella baia di Yokohama, Giappone, sono 135 i contagi, 65 nelle ultime 24 ore. Sulla nave sono presenti 3700 persone tra cui 35 italiani, 25 fanno parte dell'equipaggio. La quarantena della nave dovrebbe concludersi il 19 febbraio. Allegra viandante, pseudonimo di una passeggera italiana, continua intanto il suo diario di bordo su Facebook facendo sapere che i passeggeri sono assistiti e riforniti di cibo, medicinali, salviette disinfettanti e mascherine.

I passeggeri a bordo hanno ricevuto l'indicazione di misurare la loro temperatura ogni quattro ore e di restare nelle proprie cabine, con la possibilità di uscire per un’ora e mezza sul ponte solo una volta ogni due giorni, dando la precedenza a chi dispone di una cabina senza finestre. L’equipaggio ha anche distribuito puzzle e giochi da tavolo ai passeggeri.

Forum di Ginevra

Secondo gli esperti il numero delle infezioni quotidiane che vengono rilevate in Cina, si sta stabilizzando. Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms, ha oggi dichiarato a Ginevra durante il forum globale di ricerca e innovazione: "Con il 99% dei casi di coronavirus Cina, questa è ancora una emergenza per quel Paese ma rappresenta una grave minaccia per il resto del mondo".

Molti paesi hanno interrotto i voli in entrata e uscita dalla Cina, ma l'epidemia potrebbe ora diffondersi oltre i confini cinesi secondo Ghebreyesus, che afferma che i casi di contagio fin'ora emersi al di fuori dello stato cinese sono solo "la punta dell’iceberg".