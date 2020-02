Un altro caso di Cronaca Nera si è verificato in Calabria dove un giovane di 21 anni nel pomeriggio di sabato è stato tratto in arresto dai carabinieri di Rocca Imperiale dopo aver accoltellato il gestore di un bar sito a Rocca Imperiale, nel cosentino. Il 21enne albanese, di cui non sono note le generalità, dopo aver aggredito il gestore del bar si sarebbe dato inizialmente alla fuga, ma sarebbe stato nell'immediato rintracciato e bloccato dagli agenti.

21enne albanese accoltella gestore di un bar poi si dà alla fuga

Un ragazzo di 21 anni e di origini albanesi, durante il pomeriggio di sabato, per motivi tuttora sconosciuti avrebbe aggredito con un’arma da taglio il gestore del bar nella quale si trovava da qualche ora. Secondo quanto dichiarato da alcune fonti giornalistiche locali sembrerebbe proprio che la vittima sia stata aggredita dal giovane albanese dopo averlo invitato ad uscire data l’imminente chiusura dell’attività commerciale.

Il giovane albanese, secondo quanto rivenuto al termine delle indagini, avrebbe ferito il titolare dell’attività commerciale con 3 coltellate alla schiena e ad entrambi gli arti superiori.

L’aggressore avrebbe ferito brutalmente l’uomo con un coltello da cucina successivamente non rinvenuto dagli agenti.

Giovane accoltella proprietario di un bar: il racconto dei testimoni

Secondo quanto dichiarato da alcune fonti giornalistiche locali, sarebbero state proprio le urla disperate della vittima ad attirare l’attenzione di alcuni passanti e clienti che durante l’aggressione si trovavano all'esterno del locale.

I passanti, una volta entrati all'interno del locale, hanno assistito ad una scena agghiacciante: il gestore del bar riverso a terra in una pozza di sangue ed il giovane albanese con l’arma da taglio in mano pronto a colpirlo nuovamente.

L’aggressore, proprio nel momento in cui stava per sferrare l’ennesima coltellata alla vittima, è stato nell'immediato bloccato da un suo connazionale. L’intervento dell’uomo ha permesso di evitare il peggio.

L’aggressore albanese, dopo essere stato bloccato dal suo connazionale e da alcuni presenti, nell'immediato ha abbandonato a terra il corpo del gestore del bar e si è dato alla fuga.

Data la gravità della situazione, le persone presenti al momento dell’aggressione hanno allertato i carabinieri di Rocca Imperiale che nell'immediato si sono precipitati presso l’attività commerciale, teatro dell’aggressione. Gli agenti al loro arrivo hanno ascoltato attentamente il racconto dei testimoni oculari e, dopo aver visionato i video delle telecamere di videosorveglianza poste all'interno del locale e dopo esser risaliti all'identità del giovane aggressore, si sono messi sulle sue tracce.

In fuga dopo aver accoltellato un uomo: arrestato

Il giovane 21enne albanese a pochi minuti dalla sua fuga è stato bloccato dagli agenti delle forze dell’ordine lungo la strada statale 106. Al momento della cattura, il ragazzo indossava ancora gli indumenti intrisi del sangue della sua vittima. Durante un interrogatorio preliminare al quale è stato sottoposto dagli agenti, l’aggressore ha dichiarato di aver gettato l’arma usata per accoltellare l’uomo in un fiume. Il ragazzo durante l’interrogatorio di rito non ha fornito alcun movente valido agli inquirenti.