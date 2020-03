È accaduto a Castevetro, comune in provincia di Modena, dove un silos contenente lambrusco Grasparossa, specialità tipica del luogo, si è guastato lasciando fuoriuscire dai rubinetti delle case di alcuni residenti, il prezioso vino al posto dell'acqua.

"Rassicuriamo i residenti che si tratta di liquido alimentare (vino) - hanno dichiarato i proprietari del silos - non dannoso né per la salute né per l'igiene sanitaria"

Castelvetro, un risveglio "inebriante"

Un risveglio sicuramente insolito e, si può proprio dire, "inebriante" quello dei residenti di una piccola frazione di Castelvetro, in provincia di Modena, che si sono svegliati con un'imprevedibile sorpresa.

Gli stessi, infatti, hanno assistito ad un fenomeno insolito quanto incredibile: al posto dell'acqua, dai rubinetti delle proprie abitazioni, scorreva vino, lambrusco Grasparossa, per la precisione.

Il fenomeno, però, ha una spiegazione razionale e del tutto spiegabile: pare, infatti, che la bevanda, provenisse dalla vicina cantina vinicola che, per un guasto ad uno dei recipienti, ha immesso il vino al posto dell'acqua nei condotti idrici.

Castelvetro, un evento che suscita curiosità

Il guasto del silos situato all'interno di una cantina sociale di Settacani, ha regalato questa sorpresa insolita e decisamente curiosa, ad alcuni dei residenti che hanno visto scorrere dai propri rubinetti, l'inebriante fluido rosso.

Castelvetro, capitale rinomata del lambrusco Grasparossa, si è svegliata con questa imprevedibile scoperta ieri mattina, 4 marzo, quando qualcuno dei residenti, intento a lavarsi le mani o farsi la doccia, si è visto scorrere addosso la bevanda rossa che, ad una prima occhiata, avrebbe fatto pensare a della ruggine, ma in realtà era dell'ottimo vino.

Castelvetro, come è finito il vino nelle tubature

Come mai è accaduto questo episodio? Semplicemente, si è trattato di un guasto ad uno dei silos contenente il vino che, proprio per il malfunzionamento e la forte pressione di quest'ultimo, ha immesso il prezioso liquido nelle condotte idriche dell'acquedotto, lasciandolo circolare lungo le tubazioni dell'acqua potabile.

Le abitazioni più vicine alla cantina, hanno, quindi, ricevuto il vino al posto dell'acqua, ma nulla di grave.

A seguito del fenomeno, sono stati subito avvisati i tecnici, che hanno provveduto a ripristinare la situazione.

A seguito delle scuse dei titolari della cantina per l'accaduto, non si sono fatti attendere video, foto e commenti esilaranti sui canali social e sul web.

Nulla di grave, insomma, né miracoloso, ma solo un imprevedibile evento che, per qualche ora, ha anche fatto sorridere residenti e popolo del web.