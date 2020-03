Una triste notizia giunge da Brindisi, dove nelle prime ore di oggi 23 marzo è deceduto Romeo Tepore perchè positivo al Coronavirus. L'uomo, 82enne, era molto noto in città, in quanto ideatore della manifestazione primaverile ciclistica "Brindisi in bicicletta". Fondatore e presidente dell'Asd Us Acli Fausto Coppi, l'idea di organizzare una passeggiata in bici che coinvolgesse tutta la cittadinanza gli era venuta nel 1974. Da allora la kermesse si è tenuta quasi ogni anno con l'unica eccezione di una pausa tra il 1993 e il 2005.

Romeo lascia la moglie, Debora, e i figli Simona e Manlio.

La carovana avrebbe dovuto sfilare il 17 maggio

Secondo quanto riferisce la testata giornalistica locale online Brindisi Report, la carovana di "Brindisi in bicicletta" avrebbe dovuto sfilare il 17 maggio prossimo, proprio il giorno dopo l'arrivo in città di una delle tappe del "Giro d'Italia 2020", rinviato a data destinarsi così come l'iniziativa ideata da Tepore.

L'emergenza sanitaria in corso provocata dal Covid-19 sta mettendo, infatti, a dura prova tutto il Paese.

Le misure di contenimento imposte alla popolazione pare stiano iniziando a dare qualche piccolo segnale positivo - i contagi ieri sono aumentati ma in numero minore rispetto al giorno precedente, in totale da inizio pandemia siamo a 59.138 casi positivi al Covid-19 con 5.476 morti e oltre 7mila guariti - anche se il Premier Conte ha optato nelle ultime ore per la firma di un Decreto ancora più stringente del precedente.

Da oggi in poi infatti le fabbriche e le attività commerciali non essenziali resteranno chiuse: saranno aperti soltanto supermercati, farmacie e parafarmacie.

Covid-19: in Puglia situazione stabile, nel brindisino 100 casi

La notizia della morte di Romeo Tepore è stata data dal figlio Manlio tramite i social network. Lo stesso ha precisato che per motivi sanitari si dispensa la gente dall'eseguire delle visite: un ringraziamento Manlio lo ha riservato anche al dottor Cosimo D'Angelo per essergli stato vicino.

La situazione coronavirus in provincia di Brindisi, e nella stessa Puglia, non è per il momento gravissima. Anche nel brindisino ieri c'è stato un calo dei contagi e nessun decesso: in tutta la provincia si contano solo sei nuovi casi, questo almeno fino a ieri 22 marzo. Venti infetti sono presenti invece in città, tutti cittadini puntualmente posti in quarantena. Anche il sindaco Riccardo Rossi parla di dati che "non sono allarmanti".