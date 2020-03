Si tratta di un video di mezz'ora circa, pubblicato sul canale YouTube del sindacato, con suggerimenti in merito ad attività motorie da effettuare a casa, quello ideato dalla Uil Pensionati Sicilia. Attraverso consigli ed esercizi ginnici rivolti agli anziani, l'obiettivo è quello di fornire un valido aiuto a chi, in questo periodo critico che impone il distanziamento sociale per contrastare il contagio da Covid-19 e tutelare la salute di chi è più fragile, non deve uscire di casa.

Coronavirus e anziani, i consigli degli esperti e della Uil Pensionati Sicilia

Il sindacato, avvalendosi del contributo della geriatra Ligia Dominguez e di Tiziana Parisi, laureata in Scienze motorie, ha realizzato il video per offrire agli anziani una serie di suggerimenti utili per trascorrere in maniera costruttiva e funzionale la propria permanenza tra le mura di casa.

Antonino Toscano, segretario generale Uilp Uil Sicilia, e Francesco Audenzio Quartararo, presidente regionale dell'Associazione per i Diritti degli Anziani (ADA), accogliendo con entusiasmo l'iniziativa, nata da un'intuizione del segretario generale Uil Pensionati nazionale Carmelo Barbagallo, hanno espresso soddisfazione per il video realizzato, definendolo un "contributo al benessere e alla salute nella terza età", nonché al movimento fisico, valido antidoto per combattere la solitudine degli anziani.

Decreto Ministeriale, i consigli da seguire scrupolosamente

Le attività motorie illustrate nel video possono essere svolte indipendentemente da questa fase molto critica che il Paese sta attraversando. Infatti rientrano in una serie di iniziative pensate e dedicate all'invecchiamento attivo che sia la Uil Pensionati Sicilia che l'ADA stanno realizzando in Sicilia e sul territorio nazionale.

A tal proposito, Quartararo e Toscano hanno rivolto un appello a tutti i cittadini, in particolare agli anziani, tra i soggetti più a rischio di contagio da Covid-19.

Entrambi hanno raccomandato di seguire scrupolosamente le disposizioni previste dal Decreto Ministeriale a tutela della propria e altrui salute.

I consigli di Uil Pensionati Sicilia e ADA

Toscano e Quartararo hanno concluso dicendo: "Ne verremo fuori, ma è d'obbligo, oggi più che mai, rinnovare quello spirito di coesione che si rivela fondamentale per vincere battaglie difficili come quella che stiamo combattendo.

La Uil Pensionati e l'ADA ci sono e non abbandoneranno le famiglie e i soggetti più deboli".

In questi giorni ADA Palermo, in collaborazione con l'Associazione Panagiotis, ha comunicato di aver messo a disposizione un numero al quale potersi rivolgere per supportare chi è solo o vive in condizioni di disagio (328/0447841).