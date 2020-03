Una tragica notizia giunge dalla Calabria, dove una giovane donna di 40 anni in stato di Gravidanza ha purtroppo perso la vita in circostanze ancora tutte da chiarire. Sul posto si è recata una volante della polizia e poi i sanitari del 118, che non hanno potuto purtroppo fare nulla per poterla rianimare. Al momento non è ancora chiaro il motivo del decesso e gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza.

Intanto un camionista calabrese di 50 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sull'autostrada del Brennero.

Nonostante sia stato soccorso velocemente dal personale medico, per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Calabria, 40enne incinta muore dentro casa: ignote le cause

Dalla Calabria giunge purtroppo una terribile notizia. Una donna di 40 anni, di cui al momento sono state rese note solo le iniziali, M.A.d.B., è stata trovata priva di vita all'interno della propria abitazione situata nel cosentino, precisamente nel comune di Corigliano-Rossano, area urbana di Rossano. La donna era al quarto mese di gravidanza.

Le prime informazioni che giungono dal posto risultano essere ancora molto frammentarie. Sul luogo del decesso sono arrivati gli agenti della polizia, i quali hanno chiamato tempestivamente i sanitari del 118, che tramite un'ambulanza si sono recati rapidamente sul posto. Il personale sanitario ha tentato di fare il possibile per salvarla, purtroppo però ogni tentativo di rianimazione è risultato essere inutile.

Il corpo della donna è stato successivamente trasferito presso l'obitorio dell'ospedale "Nicola Giannettasio".

Il magistrato di turno in Procura a Castrovillari ha disposto il sequestro della salma. Pare che la donna si fosse recentemente sottoposta ad una visita di controllo nella cittadina di Catanzaro. Il decesso è avvolto da un alone di mistero e al momento una delle ipotesi più accreditate è quella che la 40enne possa essere stata colpita da un infarto.

Non si conoscono però al momento altri particolari.

Un camionista calabrese ha perso la vita in un incidente stradale sull'Autobrennero

Sempre negli scorsi giorni si era verificata un'altra tragedia, stiamo parlando della morte di un camionista di origini calabresi avvenuta a causa di un incidente stradale. L'uomo aveva 50 anni e si chiamava Salvatore Colacino. Il sinistro si è verificato nella giornata di giovedì 12 marzo, intorno alle ore 11:30 sulla corsia nord dell’Autobrennero, precisamente tra Mantova e Nogarole Rocca. Nell'incidente sono rimasti coinvolti tre mezzi pesanti. Per il 50enne, nonostante i tempestivi soccorsi, non c'è stato nulla da fare.

La vittima era originaria della città di Catanzaro.