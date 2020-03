Una tragica notizia giunge dalla Calabria, dove un ingegnere è deceduto dopo essere stato travolto da un treno in corsa. Dalle ultime informazioni sembrerebbe che l'uomo si sia tolto la vita lanciandosi volontariamente sotto il convoglio. Al momento non è però stato ancora chiarito come mai l'uomo abbia deciso di commettere questo drammatico gesto. Sul luogo della tragedia si sono recati i sanitari i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per poterlo salvare. Il personale medico ne ha potuto constatare solo l'avvenuto decesso.

Le forze dell'ordine e la polizia ferroviaria hanno dovuto chiudere il transito ferroviario per diverse ore in modo tale da poter effettuare i vari rilievi.

Calabria, ipotesi suicidio: 70enne si toglie la vita gettandosi sotto un treno

In Calabria, un ingegnere di 70 anni avrebbe dunque deciso di togliersi la vita lanciandosi sotto un convoglio ferroviario. Questa triste vicenda si è verificata in provincia di Catanzaro, precisamente nel comune di Badolato nella giornata di ieri 10 marzo, intorno alle ore 14:00.

Da quanto si apprende l'ingegnere si sarebbe recato nei pressi del parcheggio della stazione ferroviaria e dopo aver arrestato l'autovettura sarebbe sceso. Successivamente, proprio nel momento in cui stava transitando il convoglio ferroviario, si sarebbe lanciato sotto il treno, venendo drammaticamente travolto. L'impatto è stato purtroppo violentissimo.

Sul luogo si sono quindi recati rapidamente a bordo di un'ambulanza i sanitari del 118 che hanno tentato di fare il possibile per potergli salvare la vita.

Purtroppo però, nonostante siano stati effettuati diversi tentativi per poterlo rianimare, non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate sono risultate essere troppo infatti troppo grave.

Oltre al personale sanitario, nei pressi della ferrovia, sono giunti anche le forze dell'ordine e la polizia ferroviaria che hanno iniziato a condurre tutte le indagini del caso effettuando i vari rilievi utili per poter ricostruire al meglio quanto si è verificato.

La circolazione ferroviaria è dovuta rimanere chiusa dalle ore 14:00 fino alle ore 16:30 per poter consentire il recupero della salma. Quattro tratte sono stati parzialmente cancellati.

La vittima era originaria della zona e questa tragica notizia si è diffusa rapidamente nella cittadina lasciando increduli gli abitanti. Dolore tra gli amici e i familiari dell'uomo che non si riescono a capacitare di quanto accaduto. Nelle prossime ore gli inquirenti dovranno cercare di stabilire quali siano stati i motivi che avrebbero spinto l'uomo a compiere questo tragico gesto.