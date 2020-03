Continua ad essere vorticosamente condiviso il video realizzato su Facebook dal farmacista italiano Cristiano Aresu che va spesso a Tokyo in Giappone per motivi di lavoro: secondo quanto dichiarato dal giovane, in Giappone la Covid19 viene combattuto con il Favipiravir, che tra gli addetti ai lavori è meglio noto col nome di Avigan. I risultati secondo lui sarebbero sorprendenti. La comunità scientifica aspetta conferme mentre l'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato l'ok alla sperimentazione del farmaco in italia.

Il farmaco

Il farmaco in questione dunque non è altro che l'Avigan, un antinfluenzale venduto in farmacia: in Giappone viene usato per combattere la malattia ai primi sintomi di Covid 19, e nel 91% dei casi - ha riferito sempre Aresu nel suo video denuncia - riesce a portare dei risultati davvero positivi bloccando il progredire della malattia.

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha annunciato che la Regione proverà a sperimentare da subito l’Avigan, ma a gettare acqua sul fuoco ci ha pensato l'Aifa, l’Agenzia italiana del Farmaco che in una nota ufficiale ha precisato come ci siano ancora 'scarse evidenze scientifiche sull’efficacia del farmaco.

Ci riuniamo comunque per valutare' ha chiosato ad ogni modo l'istituto. Ricordiamo ad ogni modo che l'Avigan in passato è stato utilizzato con buoni risultati anche contro altre malattie contagiose.

L'avigan può essere dunque il rimedio?

Nonostante le evidenze di cui ha parlato Aresu nel proprio video, la straordinaria efficacia di questo farmaco sarebbe tutta da dimostrare.

A spiegarci come stanno le cose è stato direttamente lui, Cristiano Aresu, raggiunto telefonicamente per avere ulteriori ragguagli.

'Questo farmaco ha gli effetti di un qualsiasi farmaco anti influenzale che agisce sull'RNA' ha dichiarato Aresu parlando dell'Avigan, che potrebbe però essere utile solo e soltanto se somministrato in fase di partenza della malattia. 'La malattia che genera la Covid-19 lacera la cute polmonare, il farmaco va assunto subito prima che la situazione sia troppo compromessa, altrimenti non farebbe effetto' ha chiarito Arese.

Alla domanda sul perchè in Europa l'Avigan non si stia utilizzando Arese è stato più conciso: 'Staranno sperimentando un loro anti virale, quel che è certo è che il farmaco in Europa è molto conosciuto'.

Prosegue intanto la battaglia dell'Italia contro l'epidemia: il Bel Paese ha sfondato quota 50mila contagiati ma negli ultimi due giorni si è registrato un lieve calo della curva epidemiologica specie in Lombardia, dove il numero di nuovi infetti sta iniziando a scendere. 'Sono i primi giorni positivi di un mese molto difficile' ha chiarito al riguardo l'Assessore al Welfare Giulio Gallera.