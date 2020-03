Trema la terra in Piemonte. Questa mattina, alle 9:11, i sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di magnitudo 3.4 sulla scala Richter a Coazze, in provincia di Torino. La profondità ipocentrale del sisma è stata di 20 km. Immediate le verifiche dei vigili del fuoco e protezione civile, ma non sono stati registrati danni a persone o cose. Evacuata per precauzione anche una casa di cura per anziani, ma la situazione è tornata alla normalità poche ore dopo.

I comuni vicini l'epicentro

La scossa è registrata a 7 km da Coazze, in provincia di Torino. I comuni vicini l'epicentro, in un raggio di 10 km, sono Cantalupa, Cumiana, Pinasca, Inverso Pinasca, Giaveno, Perosa Argentina, Roletto, Frossasco, Villar Perosa, Pomaretto, San Pietro Val Lemina e Valgioie.

In un raggio di 11–15 km, invece, i comuni vicini l'epicentro sono San Germano Chisone, Pramollo, Trana, Porte, Vaie, Roure, Pinerolo, Chiusa di San Michele, Sant'Antonino di Susa, Avigliana, Reano, Sant'Ambrogio di Torino, Sangano, Villar Focchiardo, Piscina, Condove, Piossasco, San Secondo di Pinerolo, Caprie, Prarostino, Buttigliera Alta, Perrero, Bruino e Borgone Susa.

Nessun danno a persone o cose

L'evento tellurico è stato avvertito distintamente dalla popolazione anche nel capoluogo piemontese. Numerosi cittadini, che in quel momento riposavano, sono stati svegliati improvvisamente dal sisma. Numerose le telefonate giunte al centralino dei vigili del fuoco ma, in seguito alle verifiche effettuate in collaborazione con la protezione civile, non è stato rilevato alcun danno a persone o cose.

Evacuata una casa di cura per anziani

In seguito al Terremoto, gli ospiti di una casa di cura a Buriasco sono stati evacuati. La struttura era stata ricavata da una ex costruzione agricola e per questo si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Le verifiche hanno dato esito positivo senza alcun riscontro di danni all'edificio. Per questo, poco dopo, la situazione è tornata alla normalità.

Scosse nella notte e al mattino

Nella notte, alle 3:47, una scossa di magnitudo 2.6 Richter è stata registrata nella Costa Ionica Lucana, alla profondità ipocentrale di 7 km. L'epicentro è stato localizzato tra Scanzano Jonico e Policoro, nella provincia di Matera. Un'altra scossa, di magnitudo 2.5, è stata registrata alle 5:55 nella Costa Siciliana nord orientale, in provincia di Messina. L'epicentro, da quanto riporta l'Ingv, è stato localizzato tra Brolo, Piraino, Gioiosa Marea, Capo d'Orlando, Naso e Ficarra. La più forte, di magnitudo 3.4 Richter, alle 9:11 con epicentro in provincia di Torino.

La più lieve, infine, di magnitudo 2.1 è avvenuta nella Costa Calabra sud orientale, distante diversi km dalla provincia di Reggio Calabria.