La 54ma edizione del Vinitaly, che si doveva tenere dal 19 al 22 aprile a Verona, è stata rinviata a giugno per via dell'emergenza Coronavirus (Sars-cov-2). Le nuove date sono dal 14 al 17 giugno. Decisione chiaramente prevedibile, considerata la portata dell'allarme. Il main event di Verona slitterà così di due mesi. Non è il primo rinvio per eventi di questa portata: basti pensare al Salone del Mobile [VIDEO], in programma a Milano originariamente dal 21 al 26 aprile, rinviato a sua volta sempre a giugno, dal 16 al 21.

Nuove date: dal 14 al 17 giugno

Fino ad una settimana fa, il consiglio di amministrazione della fiera aveva confermato le date dell'evento. Situazione sanitaria che però ha costretto ad un deciso dietrofront, a causa della diffusione del coronavirus nel Nord Italia.

Una decisione presa in accordo con le principali associazioni di settore, il Sindaco di Verona ed il Presidente della Regione Veneto, frutto di un'attenta analisi. Vinitaly si svolgerà in un contesto temporale dove le eccellenze Made in Italy, come Cosmoprof ed il Salone del Mobile, dovrebbero contribuire a rilanciare l'immagine dell'Italia.

Il Presidente di Veronafiere, Maurizio Danese, assicura una pronta ripresa economica grazie anche ai settori chiave del made in Italy.

Il nuovo calendario fieristico, nelle sue speranze, sarà uno strumento fondamentale per la ripartenza del Bel Paese. Verrà attivata una task force direttamente da Veronafiere, al fine di assistere i clienti in merito alla riorganizzazione di tutte le manifestazioni rinviate a nuove date. Tutto ciò in collaborazione con le associazioni di riferimento. Massima disponibilità da parte della Confcommercio e della Cooperativa degli Albergatori di Verona, questi ultimi disponibili per agevolare lo spostamento delle prenotazioni.

Parola alle associazioni di settore

I responsabili delle associazioni di settore hanno espresso la massima comprensione in merito allo spostamento dell'evento. Il Presidente Unione Italiana Vini, Ernesto Abbona, si è detto d'accordo con la decisione presa da Veronafiere, ribadendo la giusta collocazione temporale tra le varie manifestazioni quali Cosmoprof e il Salone del Mobile.

D'accordo anche Sandro Boscaini (Presidente Federvini) secondo il quale gli eventi che avranno luogo a giugno contribuiranno al rilancio del nostro paese. Supporto ribadito anche da parte della Assoenologi, nella persona di Riccardo Cotarella.

Consensi anche da parte di Matilde Poggi, Riccardo Ricci Curbastro e Luca Rigotti, Alleanza Cooperative, che condivido la scelta di spostare le date del Vinitaly.

Le nuove date del Vinitaly

Di seguito l'elenco aggiornato delle nuove date delle manifestazioni legate al Vinitaly