Nascondevano all’interno dell’auto un chilo di marijuana e – quando ieri si sono imbattuti in un posto di blocco della Polizia Municipale in via Po, a Cagliari – invece di fermarsi all’alt, hanno schiacciato il piede sull’acceleratore e si sono dati alla fuga. Dopo un rocambolesco inseguimento, sono stati bloccati e arrestati nei parcheggi di un centro commerciale a due passi dallo stagno di Santa Gilla. Ed è proprio qui che uno dei due ha lanciato nell’acqua un bustone contenente un chilo di marijuana, prontamente recuperato dagli agenti della Polizia Municipale di Cagliari.

La droga era già divisa in dosi e sicuramente era pronta per essere spacciata. In più dalle tasche dei due giovani, uno di 30 anni e l’altro di 31, sono saltati fuori 1250 euro in banconote di piccolo taglio che, secondo la Polizia, sono stati guadagnati con la vendita della droga. I presunti spacciatori a quel punto sono stati accompagnati nel comando della Polizia Municipale e – dopo tutti i controlli di rito – sono stati arrestati. Domani, 7 marzo, saranno processati per direttissima in un’aula del Tribunale di Cagliari.

Il 30enne e il 31enne dovranno trovarsi un buon avvocato che li difenda dalle pesanti accuse di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La droga è stata sequestrata e - se venduta nel mercato al dettaglio delle sostanze stupefacenti – avrebbe potuto fruttare migliaia di euro.

Un normale posto di blocco

Gli agenti della Polizia Municipale di Cagliari – come spesso accade – ieri sera erano impegnati in un normale posto di blocco in via Po, a Cagliari, quando hanno intimato l’alt a una Mercedes classe A, con a bordo due persone.

Alla vista della paletta il guidatore dell’auto però ha accelerato a tutto gas e si è dato alla fuga. Hanno percorso a tutta velocità via Po, con gli agenti della Polizia Municipale che non li perdevano d’occhio e dopo diverse manovre azzardate sono entrati nel parcheggio di un grande centro commerciale a due passi dallo stagno di Santa Gilla. La loro mossa non è stata delle migliori perché sono stati subito fermati e bloccati dagli agenti della Municipale che li hanno subito raggiunti.

Mentre i poliziotti si avvicinavano all’auto, il passeggero della Mercedes ha fatto uno scatto e dopo aver aperto la portiera si è messo a correre, in direzione dello stagno di Santa Gilla, con un voluminoso bustone di plastica tra le mani. Ed è proprio in questa occasione che il giovane l’ha lanciato nella laguna, probabilmente sperando che non venisse ritrovato. Purtroppo per lui non è andata così.

Un chilo di droga

Gli agenti della Municipale infatti hanno immediatamente recuperato il bustone di plastica e l’hanno aperto. Al suo interno una bella sorpresa. Dentro la busta infatti c’erano delle bustine più piccole cariche di marijuana per un totale di un chilo.

A quel punto è scattata anche la perquisizione personale e dell’auto. Dalle tasche dei giovani sono saltati fuori 1250 euro in contanti che – secondo la Polizia – avrebbero guadagnato vendendo la droga. Per questo motivo il 30enne e il 31enne sono stati arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.