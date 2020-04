Boris Johnson ha annunciato di essere stato dimesso dal St. Thomas Hospital di Londra dove era stato ricoverato a causa della positività al Coronavirus. Nei giorni scorsi il premier inglese era stato anche in terapia intensiva ma dopo il ricovero in ospedale, durato circa una settimana, è stato dimesso e dovrà vivere un momento di recupero dal contagio: non potrà, quindi, tornare subito al lavoro.

Nel suo primo tweet dopo le dimissioni dalla struttura, Johnson ha ringraziato il sistema sanitario nazionale per avergli salvato la vita.

Tra i medici che l'hanno curato c'è anche il medico catanzarese Luigi Camporota che, dopo essersi laureato nella sua città, si è trasferito a Londra. Oggi lo pneumologo vive e lavora in Inghilterra, ma a Catanzaro ha ancora la mamma ed un fratello e ogni tanto torna in Italia per far visita alla sua famiglia.

L'invito del sindaco di Catanzaro Abramo

Camporota è un medico calabrese nato e cresciuto a Catanzaro. Nella città universitaria tutti lo ricordano come uno studente brillante e nessuno si stupisce della sua grande carriera.

Terminati gli studi con la laurea nel 1995, Camporota si è trasferito in Inghilterra (seguendo un consiglio di uno dei suoi docenti, il prof. Girolamo Pelaia) per frequentare il dottorato all'università di Southampton. Il medico catanzarese che ha contribuito a salvare la vita del premier britannico oggi lavora nella comunità scientifica inglese del dipartimento di terapia intensiva al Thomas Institute di Londra.

Camporota ha detto che il fatto di aver avuto in cura e di aver salvato il premier britannico a lui non cambia nulla: 'per noi tutti i pazienti sono importanti'. Raggiunto al telefono dal sindaco di Catanzaro Sergio Abramo, Camporota ha spiegato che in Gran Bretagna la situazione è difficile ma che c'è anche un bel clima di ottimismo. Il Sindaco lo ha, poi, invitato a tornare nella sua città natale al fine di parlare della sanità calabrese e della possibilità di migliorare il settore.

Il dottor Camporota ha accettato con entusiasmo.

I complimenti da parte di Matteo Salvini

Anche Matteo Salvini sui social ringrazia e fa i complimenti al dottore pneumologo Luigi Camporota. Salvini ammette di essere orgoglioso dei tanti professionisti italiani che lavorano oltre il confine del paese e che lo rendono grande agli occhi del mondo. Il leader della Lega ha, poi, sottolineato che questa è una bella risposta a chi, all'estero, considera gli italiani come 'mafiosi e spendaccioni'. Il riferimento, non troppo velato, è al giornale tedesco Die Welt che aveva chiesto di non aiutare l'Italia perché c'è solo la mafia che non aspetta altro che ricevere gli aiuti europei.