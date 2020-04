Ciclisti ancora multati per non avere rispettato il Decreto del Presidente del Consiglio che prevede il divieto di uscita sulle due ruote nell'ambito delle misure di contenimento del contagio. Il fine settimana di Pasqua non ha fatto eccezione: in tutta Italia sono stati diversi i ciclisti fermati e sanzionati. Ma alcune di queste situazioni sono veramente ai limiti dell'incredibile per le motivazioni legate all'uscita che sono state fornite agli agenti di Polizia. A Firenze e a Napoli due uomini hanno dichiarato di essere fuori perché non ne potevano più di stare a casa con la moglie mentre a Messina un uomo non ha resistito al desiderio di un giro in mountain bike.

A Firenze il ciclista è stato fermato su via Bolognese

La più originale di queste storie del fine settimana lungo di Pasqua, arriva di certo da Firenze. Un uomo, in sella alla sua bicicletta da corsa, è stato fermato dagli agenti di Polizia in un tratto di via Bolognese, nelle zone sulle colline intorno a Firenze. L'uomo era vestito perfettamente con abbigliamento sportivo da ciclista e, quando è stato fermato dai militari nell'ambito del controlli sul territorio, avrebbe addotto una motivazione di certo molto originale.

Dalle ricostruzioni effettuate, pare che, alla richiesta di spiegazioni da parte dei militari, l'uomo abbia in un primo momento allargato le braccia con un sorriso. E poi, avrebbe argomentato una confessione molto originale. Il ciclista avrebbe detto di essere scappato di casa perché non ce la faceva più a rimanere in casa perché c'era sempre da discutere con la moglie e con le figlie. E, avrebbe ancora aggiunto, sempre rivolto agli agenti di Polizia, che era meglio la multa rispetto al tornare a casa.

Ovviamente i militari, dopo avere ascoltato lo sfogo e la giustificazione molto originale dell'uomo, non hanno potuto fare altro che multarlo con l'ordine di ritornare subito a casa. L'uomo risiede nella zona dell'Isolotto ed era riuscito nella sua operazione di allontanamento volontario da casa ad arrivare anche a una decina di chilometri venendo fermato su via Bolognese.

Altri casi molto originali a Napoli e Messina

Le cronache narrano di altri casi molto originali. Nella zona di Napoli, per la precisione ad Acerra, un ciclista ha dichiarato di avere litigato con la moglie ed essere uscito di casa nell'intento di calmarsi. Ovviamente anche in questo caso è scattata la multa.

A Messina, invece, non risultano liti con la moglie, ma il desiderio di andare a fare una sgambata in mountain bike è stato irresistibile per un uomo che è partito nella mattinata di lunedì 13 aprile per una escursione sui monti. L'uomo però è stato fermato dai Vigili Urbani e multato.