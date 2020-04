Sta facendo discutere molto, soprattutto tra le opposizioni, il discorso che ieri sera 10 aprile il Premier Giuseppe Conte ha tenuto in diretta nazionale sulle reti Rai. Il numero uno di Palazzo Chigi ha tenuto la solita conferenza stampa per informare i cittadini italiani sulle misure che l'Esecutivo intende adottare per fronteggiare la crisi provocata dall'emergenza in corso. Conte ha spiegato che il lockdown durerà almeno fino al prossimo 3 maggio. Nel corso della stessa conferenza il Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiarito che non intende utilizzare il Mes come strumento economico per far fronte all'emergenza sanitaria.

Proprio in questo frangente il Premier ha dichiarato che Matteo Salvini e Giorgia Meloni, nelle ultime ore, avrebbero detto falsità proprio sull'istituzione del Fondo salva-stati, ricordando ancora che il suo Governo a Bruxelles non ha firmato nulla. Ciò non è piaciuto alla Lega e Fratelli D'Italia che, indignati, adesso hanno chiesto di avere diritto di replica nella stessa fascia oraria utilizzata da Conte, che tra l'altro coincide con il tg della sera che è molto seguito dagli italiani.

Salvini chiama Mattarella: 'Fatto gravissimo'

Questa mattina 11 aprile Matteo Salvini ha chiamato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: nel corso della chiamata il leader del Carroccio ha espresso le sue perplessità su quanto accaduto ieri. Secondo quanto riferisce Il Sole 24 Ore sulle sue pagine online, Salvini ritiene che Conte abbia usato la tv di Stato per poter fare propaganda Politica e per insultare le opposizioni.

Le stesse ritengono che non si possa avere un dialogo costruttivo con chi si comporta in questa maniera. "Dal Governo ci aspettiamo risposte, non insulti" - ha dichiarato il numero della Lega a Mattarella. Nel corso del colloquio Salvini ha espresso al capo dello Stato tutta la sua preoccupazione per la situazione attuale, in quanto le famiglie e le imprese italiane sono in seria difficoltà economica.

Le opposizioni ricordano a tal proposito che, ad oltre un mese dalla chiusura, le aziende non hanno ricevuto un euro di aiuto dall'Esecutivo.

Giorgia Meloni: 'La Rai mi conceda lo spazio per replicare'

Sulla vicenda è intervenuta con forza anche la leader di Fratelli D'Italia, Giorgia Meloni, la quale considera molto grave quanto accaduto ieri sera e per questo ha chiesto alla Commissione di Vigilanza della Rai di avere lo stesso diritto di replica nella stessa fascia oraria in cui ha parlato Giuseppe Conte. La Meloni ricorda che fino a due giorni fa ha condiviso le posizioni del Premier, soprattutto quando sosteneva che se l'Europa non avesse trovato soluzioni alternative al Mes per poter immettere liquidità nell'economia l'Italia avrebbe fatto da sola.

Proprio per questo lei stessa non si spiega perché il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia fatto questo attacco frontale anche contro di lei.

Alberto Barachini: 'Ok a diritto di replica'

Nelle scorse ore il Presidente della Commissione Vigilanza della Rai, Alberto Barachini, ha riferito con una nota che la Commissione si riunirà già oggi in seguito alla richiesta dei capigruppo dell'opposizione. Nel frattempo lui stesso ha già chiesto ai vertici dell'ente di viale Mazzini di concedere il diritto di replicare alle persone che sono stati citate durante la conferenza del Premier. Sicuramente su questo scontro politico se ne saprà di più nei prossimi giorni, o al massimo nelle prossime ore.