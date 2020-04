Una storia curiosa arriva da Francavilla Fontana, nel brindisino, dove una 42enne del posto, Annamaria Ruggero, ha percorso 40 chilometri sul suo balcone di casa in poco più di 4 ore. La signora, iscritta ad una associazione sportiva locale, in questo periodo di isolamento sociale non può uscire a correre per strada e per questo ha studiato un metodo assolutamente originale. Presso la sua abitazione c'è appunto un lungo balcone ed è proprio qui che Annamaria effettua le sue corse. Se la giornata non promette bene in casa ha anche un tapis roulant, acquistato via internet proprio durante questi giorni di restrizioni.

La donna è stata intervistata dall'emittente televisiva pugliese Telenorba.

L'atleta: 'Ho sempre fatto sport'

Ai microfoni della televisione locale, Annamaria ha spiegato che lei ha da sempre fatto sport e visto che in questo periodo è vietato allenarsi lontano dal proprio domicilio, ha cercato di studiare una soluzione utile per poter rimanere in allenamento. E così ogni giorno si divide tra la balconata e il tapis roulant. La donna spiega che per iniziare a pieno ritmo ci è voluto qualche giorno: prima ha percorso solo 5 chilometri, in modo da abituare il fisico alla nuova situazione, poi pian piano ha aumentato l'intensità dell'allenamento.

Qualche giorno fa il suo obiettivo era percorrere 40 chilometri, e lo ha fatto. Lei stessa non nasconde lo stupore dei vicini di casa, che ormai sono abituati a vederla allenarsi. "Quel giorno la corsa si è protratta per diverso tempo e i vicini mi dicevano basta, quanto stai correndo oggi, però io non gli ho mai detto quale fosse la mia intenzione"- così spiega Annamaria ai colleghi di Telenorba che l'hanno raggiunta direttamente a Francavilla Fontana.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

La donna insegna in una scuola dell'infanzia

Secondo quanto riferisce la tv locale la signora insegna in una scuola dell'infanzia. Lei si cimenta spesso anche negli eventi sportivi organizzati in tutta la regione, questo perché, come ha spiegato, è una cosa che gli piace fare. La storia di Annamaria Ruggero ha colpito veramente tutta la cittadinanza e la stessa provincia di Brindisi. In questo periodo di emergenza sanitaria molte persone hanno scelto di non uscire all'aperto e fare all'interno del proprio domicilio.

Questa storia insegna sicuramente che ha anche nei momenti più difficili si possono trovare soluzioni che facciano sentire l'individuo ancora nella "normalità". In Italia le restrizioni per contrastare l'emergenza continueranno fino al prossimo 4 maggio, quando queste ultime dovrebbero essere leggermente allentate. Fino a quel momento Annamaria continuerà ad allenarsi sul suo balcone e magari proverà ad infrangere qualche altro record.