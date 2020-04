Continua la diffusione del Coronavirus in Italia. Secondo l'ultimo bollettino riportato oggi dalla Protezione Civile, i casi di Covid-19 in Italia raggiungono soglia 189.979 infetti totali, con un aumento rispetto a ieri di 2.646 nuovi casi. Aumentano sfortunatamente anche i decessi che salgono a 25.549, registrando in 24 ore 464 nuovi deceduti. Il numero dei guariti invece raggiunge quota 57.576, e in una giornata si registrano 3.033 nuove guarigioni.

Aggiornamento bollettino 23 aprile

Di seguito riportato il bollettino odierno, con i dati aggiornati, regione per regione:

Lombardia: il totale regionale aumenta di 1.073 nuovi casi rispetto a ieri e si porta a 70.165, confermandosi la regione più colpita dal virus;

Emilia Romagna: i casi accertati oggi sono 289 e portano il totale a 23.723;

Veneto: per effetto dei 143 nuovi infetti, il totale aumenta a 16.881 contagi totali;

Piemonte: 401 nuovi positivi 23.140 il totale;

Marche: i 28 nuovi positivi al coronavirus, fanno aumentare il totale a 5.952;

Liguria: in 24 ore si registra un aumento di 131 nuovi infetti e il totale si assesta a 7.049 contagi;

Campania: rispetto a ieri si riscontrano 53 nuovi casi e il totale si porta a 4.238;

Toscana: 80 nuovi malati di Covid-19, 8.780 il totale;

Sicilia: sull'isola i 43 nuovi contagi fanno aumentare il totale a 2.926;

Lazio: i casi in più oggi sono 79 e il totale si porta a 6.054;

Friuli Venezia Giulia: 41 casi in più di ieri 2.858 il totale;

Abruzzo: un aumento di 52 nuovi casi rispetto a ieri 2.785 il totale aggiornato;

Puglia: 109 nuovi positivi al coronavirus 3.839 il totale;

Umbria: si riscontrano oggi 5 casi nuovi e il totale si assesta a 1.362;

Bolzano: la provincia autonoma registra oggi un incremento di 19 nuovi positivi al virus e il totale aggiornato ammonta a 2.435 contagiati;

Calabria: i 9 nuovi infetti portano il totale a 1.069;

Sardegna: a causa dei 7 nuovi contagiati, il totale sull'isola si assesta a 1.254;

Valle d'Aosta: 1 nuovo positivo 1.069 il totale;

Provincia autonoma di Trento: si accertano oggi 81 casi nuovi e il totale aumenta a 3.727;

Basilicata: 2 contagi in più rispetto a ieri 356 il totale;

Molise: i casi in più registrati in data odierna sono 0 e portano il totale a 284, confermandosi la regione meno colpita dal coronavirus.

Aggiornamento sulla situazione in Europa e nel Mondo

Sono circa 2.670.000 i casi accertati di Covid-19 in Europa e nel Mondo. Nella giornata del 22 aprile i nuovi positivi sarebbero stati ben 80.000. Le vittime per coronavirus avrebbero raggiunto quota 186.000 con un incremento di circa 8.000 nelle ultime 24 ore. I casi gravi si mantengono intorno al 3% del totale (58.000 ricoverati). I guariti sono oltre 730.000, 13.000 in più rispetto a ieri. Il Nord America resta l’area più colpita soprattutto a causa dei numeri statunitensi.

In Europa, ad una lieve frenata registrata nei paesi maggiori, fa da contraltare la crescita del contagio in paesi minori dell’Est ed altri stati come Irlanda e Svezia. L’epidemia si diffonde rapidamente anche in alcuni paesi del Sud America e dietro al Brasile preoccupano le situazioni in Perù ed in Messico. In Asia si rilevano numeri in crescita nel subcontinente indiano, mentre in Medio Oriente ed Africa la crescita è costante ed assimilabile a quella dei giorni scorsi.

Stati Uniti: sono stati superati i 850.000 contagi confermati, mentre le vittime sono oltre 47.000;

Spagna: numeri in crescita nel paese iberico dove i positivi sono oltre 213.000 e i morti per coronavirus più di 22.000;

Francia: sono almeno 160.000 i positivi e quasi 22.000 i decessi, la maggior parte dei quali nelle case di riposo;

Germania: superati i 150.000 casi di Covid-19 anche in questo paese, ma le vittime sono solo 5.300;

Regno Unito: si conferma il paese che cresce più rapidamente in Europa, con 138.000 malati e quasi 19.000 decessi;

Turchia: ormai abbattuto il muro dei 100.000 casi, ma i morti sarebbero solo 2.400;

Iran: salgono a 87.000 i casi di Covid-19, mentre i decessi confermati sarebbero circa 5.500;

Cina: 10 nuovi casi e totale che sale a quasi 83.000, con 4.632 morti;

Russia: si tratta del paese dietro agli Usa in cui il virus sta colpendo maggiormente, i malati hanno raggiunto quota 63.000 e i morti 555;

Brasile: 46.000 casi nel paese sudamericano e circa 3.000 vittime.

In aggiunta a quelli sopra menzionati, i paesi in cui si sono superati i 1.000 contagi giornalieri sono Singapore, Arabia Saudita e Messico.