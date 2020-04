É in continua crescita il numero delle persone positive al coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile, diramato oggi, in data 22 aprile, i contagiati totali attualmente in Italia sono 187.327, registrano un incremento di 3.370 nuovi casi rispetto a ieri. Sul fronte dei decessi il numero aggiornato è di 25.085 con un aumento di 437 nuovi morti in 24 ore. I guariti invece raggiungono soglia di 54.543, e in una giornata si verificano 2.943 nuove guarigioni.

Aggiornamento bollettino 22 aprile

A seguire il bollettino odierno della Protezione Civile, con i dati aggiornati regione per regione:

Lombardia: i nuovi casi sono 1.161 e il totale arriva a 69.092, rimanendo la regione più colpita dal Coronavirus;

Emilia Romagna: sono 342 i nuovi casi rispetto a ieri 23.434 il totale;

Veneto: il totale cresce di 334 nuovi malati e si assesta a 16.738;

Piemonte: rispetto a ieri i nuovi casi sono 784 e il nuovo totale è di 22.739 contagi;

Marche: i casi nuovi accertati sono 47 e il totale aumenta a 5.924;

Liguria: 154 nuovi positivi 6.918 il totale;

Campania: per effetto dei 50 nuovi infetti il totale aumenta a 4.185;

Toscana: 97 nuovi casi 8.700 il totale;

Sicilia: sull’isola i positivi in più sono 48 e il totale aumenta a 2.883;

Lazio: 80 nuovi infetti 5.975 il totale;

Friuli Venezia Giulia: rispetto alla giornata di ieri i positivi in più sono 25 e portano il totale a 2.817;

Abruzzo: 66 nuovi contagiati in più di ieri 2.733 il totale;

Puglia: rispetto a ieri i nuovi positivi sono 108 e per questo il totale sale a 3.730;

Umbria: 4 nuovi contagi 1.357 il totale da inizio epidemia;

Provincia autonoma di Bolzano: per effetto dei 6 nuovi positivi al virus, il totale si assesta a 2.416;

Calabria: i 13 nuovi infetti portano il totale a 1.060;

Sardegna: sull’isola in 24 ore si riscontrano 11 nuovi casi e il totale aumenta a 1.247;

Valle d’Aosta: i positivi oggi sono 2 e il totale sale a 1.095;

Trento: la provincia autonoma registra un incremento di 32 nuovi contagiati e portano il totale a 3.646;

Basilicata: 4 nuovi positivi 354 il totale;

Molise: aumenta di 2 nuovi casi il totale, che si assesta a 284, rimanendo tuttavia la regione meno colpita dal virus.

Aggiornamento sulla situazione in Europa e nel Mondo

Secondo John Hopkins University e Worldmeters, i casi di coronavirus al mondo sarebbero quasi 2.600.000, con un incremento di circa 75.000 positivi nella sola giornata di ieri. Le vittime confermate del Covid-19 sarebbero circa 180.000 (più 7.000 in 24 ore) mentre i casi gravi sarebbero intorno al 3% del totale (57.000). I guariti sarebbero oltre 700.000, in crescita di oltre 10.000 rispetto agli ultimi rilevamenti.

Il Nord America si conferma il continente dove la situazione è più grave: oltre alle note difficoltà degli Stati Uniti, dove il virus è ormai diffusissimo, anche in Canada si registrano numeri preoccupanti. In America del Sud il contagio sembra non aver ancora raggiunto il picco e in Brasile, Messico e Perù i casi giornalieri sono di tutto rilievo. Casi in aumento, seppur in modo più contenuto, in Africa.

In Asia, il Covid-19 sembra ovunque sotto controllo tranne che a Singapore e in Iran. L’Europa sembra essere uscita dalla fase maggiormente critica, anche se le curve di positivi e morti scendono molto lentamente.

Stati Uniti: circa 820.000 casi di coronavirus e 43.000 vittime accertate;

Spagna: lo stato europeo più colpito è vicino ai 210.000 positivi e ai 22.000 morti;

Francia: 158.000 casi di Covid-19 e poco meno di 21.000 decessi;

Germania: 149.000 malati di coronavirus e oltre 5.000 vittime confermate;

Regno Unito: in UK si superano i 130.000 casi ed i morti sono circa 18.000;

Turchia: crescono in modo sostenuto i casi di Covid-19, ora 95.000 in totale, mentre i decessi sarebbero 2.259;

Iran: 86.000 positivi e circa 5.400 morti nel paese mediorientale;

Cina: la nazione di origine del coronavirus resta ferma a 82.788 casi e 4.632 decessi;

Russia: è lo stato con maggiori casi giornalieri dopo gli Stati Uniti, i malati totali sono saliti a 58.000 mentre i morti sarebbero solo 513;

Brasile: sale il paese sudamericano che conta 43.600 casi confermati e 2.769 vittime accertate.

Si segnalano inoltre i 1.000 casi giornalieri registrati a Singapore (totale oltre quota 10.000) e i 700 casi del Qatar (+10% in un giorno e casi raddoppiati in una settimana).