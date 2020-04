Continuano a crescere i casi di Coronavirus in Italia. Secondo l’ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile in data 20 aprile, i casi totali ad oggi positivi in Italia sono 181.228 vale a dire 2.256 in più rispetto alla giornata di ieri. Di queste persone i deceduti salgono a 22.114 con un aumento di 454 nuovi casi rispetto a ieri.Cresce anche il numero dei guariti che ad oggi sono 48.877 totali, con un aumento rispetto a ieri di 1.822 unità.

Aggiornamento bollettino del 20 aprile

Di seguito riportato il bollettino aggiornato sull’andamento del coronavirus, regione per regione:

Lombardia: la regione più colpita dal coronavirus registra oggi 735 nuovi casi e il totale si assesta a 66.971;

Emilia Romagna: 307 nuovi contagiati 22.867 il totale;

Veneto: per effetto dei 192 nuovi infetti il totale sale a 16.127;

Piemonte: 292 nuovi positivi al Covid-19,21.349 il totale

Marche: i casi in più sono 57 e il totale si assesta a 5.826;

Toscana: i 135 nuovi contagiati portano il totale a 8.507;

Liguria: i nuovi positivi oggi sono 141 e il totale si assesta a 6.669;

Lazio: un aumento di 60 nuovi casi rispetto a ieri 5.815 il totale;

Campania: in 24 ore si registrano 45 nuovi casi e il totale aumenta a 4.074;

Provincia autonoma di Trento: 58 casi in più di ieri 3.590 il totale aggiornato;

Puglia: rispetto a ieri si riscontra un aumento di 38 nuovi casi e il totale si porta a 3.567;

Friuli Venezia Giulia: 30 nuovi contagi 2.775 il totale da inizio epidemia;

Bolzano: la provincia autonoma registra oggi 14 nuovi contagi e il totale aumenta a 2.394;

Sicilia: a causa dei 42 nuovi positivi al coronavirus il totale sull’isola sale a 2.759;

Abruzzo: i casi in più rispetto a ieri sono 91 e il totale è di 2.612 contagi;

Umbria: per effetto di 1 nuovo infetti il totale sale a 1.349;

Vale d’Aosta: 0 nuovi malati 1.088 il totale;

Sardegna: sull’isola il totale oggi cresce di 13 unità e si porta a 1.228;

Calabria: i contagiati oggi sono 3 e portano il totale a 1.038;

Basilicata: 0 nuovi casi 342 il totale;

Molise: i nuovi casi oggi sono 2 e il totale sale a 281 confermandosi la regione meno colpita da coronavirus.

La situazione in Europa e nel Mondo

I casi di coronavirus al mondo si apprestano a superare quota 2.500.000. I dati registrati nel weekend sono stati inferiori alla media, ma comunque preoccupanti in alcune aree del pianeta. I nuovi casi sarebbero in flessione, con un incremento di 75.000 nella giornata di domenica. Le vittime sarebbero circa 165.000 per effetto dei 5.000 nuovi decessi confermati (numero basso rispetto alla media di aprile). I pazienti in gravi condizioni sarebbero 54.000 mentre i guariti sarebbero circa 630.000.

Negli Usa, lo stato più colpito dal Covid-19, i casi sono in frenata ma restano comunque molto rilevanti e tali da suscitare molte polemiche politiche. In Europa la crescita è stata contenuta, anche a causa della maggiore lentezza nel processare i dati nel fine settimana. In Asia balza alle cronache il caso di Singapore, mentre l’OMS mantiene i riflettori sui focolai in America del Sud ed Africa.

Con l’esclusione dell’Italia, i paesi in cui il coronavirus si è maggiormente diffuso sono:

Stati Uniti: sono circa 765.000 i casi negli Usa dove i morti hanno superato quota 40.000;

Spagna: superata la barriera dei 200.000 casi nel paese iberico che conta anche quasi 21.000 vittime;

Francia: circa 152.000 positivi e quasi 20.000 decessi confermati;

Germania: sono 142.000 i casi in uno dei paesi che pare aver gestito meglio la crisi, dato che i morti sono solo 4.642;

Regno Unito: resta il paese più in difficoltà in Europa con quasi 6.000 nuovi malati (totale 120.000) e circa 16.000 morti;

Turchia: con 86.000 casi confermati supera la Cina, mentre le vittime confermate sono circa 2.000;

Cina: solo 16 nuovi contagi e totale dei morti che resta fermo a 4.632;

Iran: 82.000 casi confermati (+1.000 nelle ultime ore) e oltre 5.000 morti;

Russia: ben 4.000 nuovi casi portano il totale a 47.000, ma le vittime sono solo circa 400;

Belgio: il paese europeo tocca i 40.000 casi e i morti sono circa 5.800.

_("How much do you know about fake news and coronavirus?") ?> Take the quiz and find out

In aggiunta, si segnala la situazione in Singapore dove l’epidemia è di nuovo esplosa e si sono registrati ulteriori 1.500 casi nella notte. Il paese asiatico sembrava aver superato indenne la crisi ed era considerato un modello, ma negli ultimi giorni ha raggiunto ben 8.000 casi totali.