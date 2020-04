Nelle ultime 24 ore, in Romania sono stati registrati 303 casi nuovi di Coronavirus, portando il bilancio dei contagi a 11.339. Più di 3.100 persone sono guarite e sono state dimesse dagli ospedali, mentre 227 persone sono in gravi condizioni, in terapia intensiva, e 631 persone hanno perso la vita a causa del coronavirus. Le persone in quarantena istituzionalizzata sono 11.906, mentre 23.012 persone sono in isolamento in casa, sotto controllo medico.

I numeri del coronavirus in Romania

Ad oggi, sono stati elaborati 143.834 tamponi, a livello nazionale.

Nelle ultime 24 ore, sono state registrate 425 chiamate al numero unico di emergenza 112 e ben 1.197 alla linea TELVERDE (0800 800 358), aperta appositamente per informare correttamente i cittadini. C'è anche chi non sembra preoccuparsi minimamente della situazione e continua a non rispettare le misure di sicurezza imposte dal governo rumeno, infatti, solo nelle ultime 24 ore, la polizia ha sanzionato 5.406 persone, per un valore di 10.239.120 lei.

Le ultime vittime in Romania

Tra le ultime vittime in Romania c'è anche una ragazza di 21 anni del distretto di Vrancea.

Si tratta della vittima più giovane del Paese. La ragazza si era presentata con tosse, febbre e difficoltà respiratorie, all'Ospedale di Focșani il 3 aprile. Il 5 aprile è stata dichiarata positiva al coronavirus ed il 24 aprile è deceduta. Soffriva di una malattia renale cronica, obesità, insufficienza cardiaca, ed anche della sindrome di Down. Un'altra vittima molto giovane aveva 30 anni e soffriva di malattie cardiovascolari.

Altre persone decedute a causa del coronavirus in Romania sono: un uomo di 65 anni ed un uomo di 79 anni, ricoverati presso l'Ospedale di Iași; una donna di 68 anni ed un uomo di 85 anni, ricoverati presso l'Ospedale di Botoșani; una donna di 72 anni, ricoverata a Bacău; un uomo di 41 anni, un uomo di 59 anni, ed un uomo di 68 anni, ricoverati a Mureș; un uomo di 61 anni ed un uomo di 97 anni, ricoverati a Galați; una donna di 71 anni, ricoverata presso il Matei Balș il 24 aprile e deceduta lo stesso giorno; una donna di 64 anni, ricoverata ad Alba il 25 aprile e deceduta il giorno dopo.

La situazione dei rumeni all'estero

Per quanto riguarda la situazione dei cittadini rumeni all'estero, secondo le informazioni ricevute dagli uffici consolari, 1.518 cittadini rumeni sono stati confermati positivi al coronavirus. Di questi, 1.157 si trovano in Italia, 226 in Spagna, 67 nel Regno Unito, 26 in Francia, 16 in Germania, quattro in Austria, tre negli Stati Uniti, in Belgio ed in Giappone, due in Namibia, in Indonesia, in Svizzera ed in Turchia ed uno in Argentina, Tunisia, Irlanda, Lussemburgo e Svezia.

Dall'inizio dell'epidemia, 21 cittadini rumeni sono stati dichiarati guariti, mentre 75 sono deceduti all'estero: 24 in Gran Bretagna, 19 in Italia, 16 in Francia, otto in Spagna, tre in Germania, due in Belgio, uno in Svezia, uno in Svizzera ed uno negli Stati Uniti.