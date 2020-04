L'epidemia mondiale che sta mettendo a dura prova il nostro pianeta non accenna a diminuire soprattutto negli Stati Uniti dove, alle ore 19 del 15 aprile, risultano 615.215 casi confermati e 26.211 decessi. I medici lavorano instancabilmente giorno e notte per salvare quante più vite possibili e, quando ci riescono, la gioia è incontenibile.

È accaduto di recente a New York - la città statunitense maggiormente colpita - presso l'ospedale Presbyterian Queens, dove il personale sanitario ha gioito insieme a due pazienti guariti dal Coronavirus.

Ad accompagnarli verso l'uscita vittoriosa dalla struttura, le note della canzone dei Journey dal titolo "Don't Stop Believin".

Guariti dal coronavirus, pazienti e medici fanno festa

"Don't Stop Believin", mai titolo fu più adatto in questo momento così delicato che l'umanità sta attraversando. Sulle note della famosa canzone dei Journey, alcuni medici con indosso ancora i camici e le tute protettive anti-coronaviurs hanno ballato e festeggiato con due pazienti appena dimessi perché guariti dal Covid-19.

Il video diffuso dall'ospedale stesso ritrae le due persone, entrambe sulla sedia a rotelle e ancora con le mascherine, mentre esprimono tutta la loro gioia per essere riuscite a sconfiggere il virus, battendo le mani a suon di musica e alzando i pugni al cielo in segno di vittoria.

Il presidente della struttura sanitaria, Jaclyn Mucaria, ha dichiarato che la dimissione di un paziente colpito da coronavirus infonde speranza al personale del New York Presbyterian Queens.

I medici stessi, infatti, traggono maggior coraggio nell'assistere alla guarigione degli ammalati e al loro ritorno a casa.

Anche l'autore della canzone, Steve Perry, ha commentato su Twitter quanto accaduto: "Voglio condividere con voi un po' di allegria...Siamo tutti insieme, e lo faremo insieme".

Le canzoni come fonte di speranza

Le canzoni sono una delle armi migliori per superare i momenti di difficoltà.

La musica unisce, consola e aiuta a non cadere in un profondo stato depressivo. Spesso, in situazioni tanto delicate quanto pericolose come quella che stiamo vivendo in questi mesi, si scelgono dei brani-simbolo che già dal titolo riescono a trasmettere la forza e la voglia di vivere: "Don't Stop Believin" ("non smettere di credere"), o il pezzo dei Coldplay "Viva la vida", o ancora quello dei Queen, "Don't stop me now" ("Non fermarmi ora").

Brani che risultano essere una grande fonte d'ispirazione per i medici che lavorano quotidianamente in prima linea mentre rischiano la vita aiutando i pazienti affetti dalla nuova pandemia in corso.

Molti di loro, alla fine di un turno massacrante di lavoro, riescono a trovare ancora un pizzico di energia per dedicare a tutti i pazienti un momento di gioia e di speranza attraverso la musica.