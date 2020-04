Continuano a crescere i casi di coronavirus in Italia. Oggi, in data 24 aprile, il nostro Paese raggiunge un triste traguardo, superando la soglia dei 190.000 contagiati, per la precisione, secondo l'ultimo bollettino diramato dalla Protezione Civile, i casi in Italia sono oggi 192.994, vale a dire un aumento di 3.021 nuovi contagi rispetto a ieri. I decessi invece raggiungono quota 25.969, con un incremento di 420 nuovi decessi rispetto alla giornata di ieri. Aumentano anche i guariti che ammontano oggi a 60.498, registrando in 24 ore 2.922 nuovi guariti.

Aggiornamento bollettino del 24 aprile

Quello che segue è il bollettino aggiornato a oggi con i dati sulla diffusione del coronavirus Regione per Regione:

Lombardia: in 24 ore si registra un aumento di 1.091 nuovi contagi e il totale aumenta a 71.256;

Emilia Romagna: il totale aumenta di 247 nuovi positivi e si porta a 23.970;

Veneto: i 348 nuovi malati fanno salire il totale a 17.229;

Piemonte: per effetto dei 682 positivi nuovi, il totale sale a 23.822;

Marche: 76 malati in più di ieri 6.028 il totale;

Liguria: un aumento di 124 nuovi positivi in 24 ore 7.173 il totale;

Campania: a causa dei 44 nuovi contagiati il totale aumenta a 4.282;

Toscana: 97 contagi in più di ieri 8.877 il totale;

Sicilia: sull'isola il totale aumenta oggi di 55 nuovi casi e si porta a 2.981;

Lazio: i nuovi positivi rispetto a ieri sono 78 e il totale ammonta a 6.132;

Friuli Venezia Giulia: 24 nuovi casi in 24 ore 2.882 il totale;

Abruzzo: in 24 ore si registrano 18 nuovi casi e il totale si porta a 2.803;

Puglia: i casi nuovi riscontrati sono 42 rispetto a ieri e il totale si porta a 3.881;

Umbria: è 1 il nuovo contagiato e il totale si aggiorna a 1.363 contagi;

Provincia autonoma di Bolzano: 21 nuovi casi 2.456 il totale;

Calabria: i 10 nuovi positivi al Coronavirus, fanno salire il totale a 1.079;

Sardegna: per effetto dei 3 nuovi contagiati, il totale sull'isola aumenta a 1.257;

Valle d'Aosta: 4 positivi in più di ieri 1.100 il totale aggiornato;

Trento: la provincia autonoma registra in data odierna un incremento di 49 nuovi positivi e il totale aumenta a 3.776;

Basilicata: i casi nuovi rispetto a ieri sono 4 e portano il totale a 360;

Molise: la Regione meno colpita dal coronavirus in 24 ore registra un aumento di 3 nuovi contagiati e il totale si porta a 287.

Aggiornamento sulla situazione in Europa e nel resto del Mondo

La crescita dei casi negli Stati Uniti porta il conteggio globale dei positivi al coronavirus quasi a quota 2.800.000. Nella giornata di ieri i casi sono saliti di oltre 85.000 unità soprattutto a causa dei 35.000 nuovi malati registrati negli Usa. Le vittime da Covid-19 sarebbero oltre 192.000, mentre i malati in terapia intensiva sarebbero saliti a circa 59.000.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Buone notizie sul fronte dei guariti, oltre 755.000. L’area più colpita resta quella del Nord America dove anche il Canada registra quasi 2.000 casi quotidiani. In Europa, dopo la frenata dei giorni scorsi, riprende piede il contagio in Spagna. Sempre più complicata la situazione in America Centrale e del Sud, con Messico, Brasile e Perù che vedono i casi crescere sopra la media mondiale. In Asia a preoccupare è Singapore, mentre l’Africa pare per il momento resistere.

Da segnalare l’esplosione dei casi in Medio Oriente dove, oltre all’Iran, si stanno superando i livelli di guardia nei paesi del Golfo Persico e Arabia Saudita. Infine resta pesante la crescita dei casi in Turchia e Russia. Di seguito il dettaglio dei dieci Paesi più colpiti:

Stati Uniti: superati i 50.000 morti per coronavirus, mentre i casi totali si apprestano a superare quota 900.000;

Spagna: 220.000 positivi e oltre 22.000 vittime di Covid-19 nel paese europeo più colpito;

Francia: circa 160.000 malati di coronavirus e quasi 22.000 vittime;

Germania: circa 153.000 casi di Covid-19 da inizio epidemia, ma solo 5.500 vittime circa;

Regno Unito: oltre 140.000 positivi accertati e circa 19.000 decessi;

Turchia: 102.000 casi nel Paese, i morti sono invece 2.600;

Iran: oltre 88.000 malati e decessi a quota 5.500;

Cina: 82.804 casi, per effetto dei 6 nuovi positivi di ieri, e morti pari a 4.632;

Russia: i circa 6.000 nuovi casi portano il totale a quasi 69.000, mentre le vittime sono 615;

Brasile: superati i 50.000 positivi, mentre i morti sono circa 3.300.

In aggiunta, da segnalare la pesante crescita dei casi in Belgio (+ 1.500 in un giorno) ed in Qatar (+10%). Si registra una contenuta anche in India e Bangladesh, dove però si teme che i numeri reali siano molto superiori a quelli ufficiali.