Non accenna a placarsi la diffusione del Coronavirus in Italia. Tuttavia negli ultimi giorni si stanno intravedendo dei timidi segnali di ripresa che fanno ben sperare gli esperti, ma come indicato a più riprese non è giunto ancora il momento di abbassare la guardia, in quanto sono necessarie alcune settimane prima di poter definire conclusa la situazione di criticità. È intervenuto nel tardo pomeriggio di oggi alle ore 18:30 il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, che ha aggiornato il dato sui contagiati e sui guariti: al 9 aprile hanno raggiunto rispettivamente la cifra di 96877 e 28470.

I dati del bollettino aggiornati al 9 aprile

Il numero complessivo dei malati da Covid-19 è di 143626, con un incremento di 4204 rispetto al giorno precedente. I ricoverati con sintomi risultano essere 28399, mentre quelli in terapia intensiva sono 3605 (-88 in 24 ore). Coloro i quali si sono sottoposti a isolamento domiciliare sono 64873, mentre il numero dei morti è salito fino a quota 18279 (+610 in un giorno). Il numero di tamponi effettuati fino ad oggi è pari a 853369. Viene riportato di seguito il dato regione per regione:

Lombardia: la regione più pesantemente colpita ad oggi registra in totale 54802 casi, con un aumento di 1388 rispetto a ieri;

Emilia Romagna: 443 nuovi infetti con il numero salito a 18677;

Piemonte: 14522 i contagi con un incremento di 639 casi;

Veneto: segnalati oggi 523 nuovi positivi, con il totale salito a 12933;

Toscana: 6552 i nuovi casi di oggi, con un aumento di 173;

Liguria: il totale dei malati è di 5020, con un rialzo di 114 rispetto a ieri;

Marche: in 24 ore si contano solo 96 nuovi casi, con il totale che arriva a 4955;

Lazio: per effetto dei nuovi 163 infetti, nel complesso abbiamo 4429 casi;

Campania: nella regione guidata da Vincenzo De Luca si contano oggi 76 nuovi casi, con il totale arrivato a 3344;

Trento: nella provincia autonoma si segnalano in totale 2708 contagi, con un ampliamento di 106 casi;

Puglia: solo 82 nuovi positivi, con il totale dei tamponi positivi salito a 2716;

Friuli Venezia Giulia: nella regione a guida Lega, si segnalano in totale 2299 positivi con più 81 nella sola giornata odierna;

Sicilia: i casi in totale sono 2232, con un incremento oggi pari a 73 unità;

Abruzzo: per effetto dei 72 casi riscontrati, il totale ha raggiunto quota 1931;

Bolzano: nella provincia autonoma solo 68 nuovi casi rispetto a ieri, con il dato complessivo che risulta essere di 1903;

Umbria: sono solo 9 i casi rispetto a 24 ore fa, con il dato totale arrivato a 1298 unità;

Sardegna: 1026 i casi positivi nella regione del sud Italia, con il totale che arriva a 1026;

Calabria: la regione a guida centro-destra ha visto oggi 15 nuovi casi, con il dato totale che è arrivato a 874 unità;

Valle D'Aosta: 18 nuovi malati nella giornata di oggi e il totale riscontrato è di 868;

Basilicata: oggi sono segnalati 6 nuovi casi con il totale dei positivi che sale a 303;

Molise: la regione con meno contagi registra ad oggi 234 casi totali, con solo 8 unità risultate positive al coronavirus.

La situazione nel resto del mondo

La Spagna dopo giorni di difficoltà per il sistema sanitario ha iniziato a vedere i primi segnali di miglioramento e, come annunciato dal premier Sanchez, dal prossimo lunedì inizia un piano di allentamento del lockdown. In Portogallo i casi da Covid-19 sono arrivati vicino a 14000 e sono state adottate nel paese tutta una serie di misure per evitare una impennata dei contagiati.

In Russia sono 10131 le persone ad avere contratto il virus, con 76 persone ad essere decedute. E' aumentata in maniera vertiginosa in Giappone la diffusione da coronavirus, con la città di Tokio che ha riscontrato nelle ultime 24 ore ben 144 contagi (500 in tutto il paese). In bilancio totale dei positivi è di 5768, con i deceduti arrivati a quota 96. In Iran il Ministero della Sanità ha annunciato che il numero dei casi positivi è arrivato fino a quota 66220, mentre 4110 risultano essere i decessi.

Negli Stati Uniti il Presidente Donald Trump si è scagliato contro l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che a suo dire ha sottovalutato inizialmente la minaccia del virus. In America si contano 435160 infetti e un tasso di disoccupazione che ha raggiunto livelli preoccupanti, infatti in 7 giorni hanno perso il posto di lavoro 6,6 milioni di persone. Infine da segnalare il caso del Pakistan dove i medici hanno inscenato forme di proteste, per denunciare le precarie condizioni in cui sono costretti a lavorare. Nel paese è stato imposto il lockdown e al momento si contano 4322 contagi con i morti arrivati a quota 63.