I parlamentari della Lega continuano a occupare a oltranza le aule del Parlamento. L'occupazione, iniziata stanotte per protestare pacificamente contro il governo, ha visto Matteo Salvini presente al Senato. Il leader della Lega, che questa mattina è ritornato a casa, ha annunciato che la protesta andrà avanti per far sentire la voce dei cittadini. Immediata la reazione del movimento delle Sardine che su Twitter ha commentato la protesta della Lega come "imbarazzante" e si è scagliata contro il suo leader.

"Matteo, riconosciamo l’entusiasmo del primo giorno ma non puoi recuperare 27 anni di assenze in una solo notte", hanno scritto ironicamente le Sardine, accusando Salvini di voler far solo propaganda mediatica.

La Lega occupa il Parlamento

È andata avanti per tutta la notte l’occupazione da parte dei parlamentari leghisti delle aule di Camera e Senato. Dopo aver passato la notte in Senato, il leader della Lega Matteo Salvini ha dichiarato in collegamento con Telelombardia che si tratta di una protesta pacifica e costruttiva per portare in Parlamento la voce dei cittadini.

"Non disturberemo nessuno, rimarremo a distanza con le mascherine perché i cittadini italiani ci hanno chiesto di far sentire la loro voce. Non abbiamo giocato a briscola, abbiamo risposto alle persone che ci chiedevano aiuto su affitti, bollette, mutui", ha commentato Salvini, annunciando in giornata un appello al premier Conte.

"Oggi chiederò a Conte che, dopo 50 giorni di chiusura, burocrazia e multe, venga data fiducia agli italiani.

Bisogna smetterla con l'autocertificazione e impegnare le forze dell'ordine nella lotta al crimine". Pronta la replica anche alle parole della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che ha commentato l'iniziativa come non concordata. "Il Parlamento è aperto per tutti, giorno e notte" ha detto Salvini, auspicando che tutto il centrodestra si unisca alla protesta.

Le Sardine a Salvini: 'In una notte in Senato non puoi recuperare 27 anni di assenze'

In merito a questa protesta leghista è tornato a farsi sentire il movimento delle Sardine. Sull'account Twitter legato alla pagina Facebook ufficiale, nata per coordinare e promuovere gli eventi sul territorio, le Sardine si sono scagliate duramente contro Matteo Salvini. "Durante uno momento così drammatico per l’Italia il contributo della Lega e di Salvini è quello di occupare il Parlamento. Evidentemente quando si susseguono i sondaggi si finisce con il confondere le istituzioni con una curva da stadio. Il risultato è più che mai imbarazzante", si legge nel primo post pubblicato stanotte.

Di poche ore fa poi l'ennesimo messaggio che, con una vena di ironia e sarcasmo, punta ancora il dito contro il leader leghista. "Matteo ti riconosciamo l’entusiasmo del primo giorno ma non puoi recuperare 27 anni di assenze in una solo notte", hanno scritto le Sardine, accusando la Lega di non saper distinguere le priorità di un Paese dalla propaganda mediatica.