Ormai non c’erano più speranze di trovare viva Maeve Kennedy Townsend McKean, 40 anni. La donna - figlia di Kathleen, primogenita di Robert Kennedy, fratello del presidente John Fitzgerald - giovedì 2 aprile si era allontanata in canoa con il figlio Gedeon McKean, 8 anni, a quanto pare per recuperare una palla trascinata in alto mare dalla corrente nella baia di Chesapeake, nel Maryland. Purtroppo i due non avevano fatto più ritorno a riva. Dopo alcuni giorni dalla scomparsa, il corpo della Kennedy è stato localizzato dagli uomini impegnati nelle operazioni di ricerca, a circa tre chilometri più a sud rispetto al punto da dove partita, sulla spiaggia davanti alla residenza della madre; ancora nessuna traccia, invece, del bambino che era con lei.

L’annuncio del ritrovamento del corpo di Maeve Kennedy

L’ultimo a vedere i due allontanarsi in mare, poco prima del tramonto, era stato un pescatore. Da quel momento erano immediatamente partiti i soccorsi: dopo qualche ora la Guardia costiera aveva individuato la canoa capovolta, senza però trovare nessuna traccia della Kennedy e del figlio. Col passare dei giorni erano andate via via affievolendosi le speranze di recuperarli ancora vivi, finché non è arrivato il comunicato ufficiale della polizia del Maryland che ha annunciato il rinvenimento dei resti di Maeve, dopo giorni di ricerche, effettuate anche utilizzando strumentazioni subacquee.

Maeve Kennedy era mamma di tre bambini piccoli

Maeve Kennedy viveva con la famiglia a Washington, dove da anni ricopriva l’incarico di dirigente presso la Georgetown University Global Health Initiative. Era sposata con David McKean, avvocato specializzato nella difesa dei diritti civili. La coppia, oltre a Gedeon, aveva altri due figli: Gabrielle, di sette anni, e il più piccolo, Toby, di due. La Kennedy, a differenza della madre Kathleen, non aveva seguito la tradizione di famiglia di impegnarsi attivamente in politica, candidandosi.

Si era laureata in legge, sempre alla Georgetown University, e successivamente aveva completato i suoi studi con un master in negoziati internazionali e risoluzione delle crisi, presso la Walsh School of Foreign Service di Washington.

Il commento di Kathleen Kennedy Townsend

La famiglia, che aveva invocato il rispetto della privacy nei giorni scorsi, ha accolto con grande dolore la notizia del ritrovamento del corpo della donna.

Qualche giorno fa la madre, Kathleen Kennedy Townsend, nota anche per essere stata vicegovernatrice del Maryland dal 1995 al 2003, aveva parlato di Maeve, ricordando come avesse dedicato la sua vita all’impegno verso le persone più deboli e vulnerabili della società americana.

Kathleen Kennedy aveva rivolto un pensiero anche del nipote di otto anni, da lei definito un fratello maggiore amorevole che eccelleva negli sport, nello studio della matematica, negli sport e nel gioco degli scacchi. “Il mio cuore è a pezzi — aveva concluso — ma ci impegneremo con tutta la forza che abbiamo per onorare l'energia, la speranza e la passione che Maeve e Gedeon ci hanno regalato in questi anni”.