Tragedia ieri pomeriggio - sabato 25 aprile - in provincia di Pavia, nella Lomellina orientale, precisamente a Gambolò, una frazione della cittadina di Remondò. Infatti, secondo quanto riferisce la stampa locale e nazionale, poco prima delle ore 16 un pensionato di 71 anni, di cui per privacy non riportiamo le generalità si è tolto la vita all'interno del giardino della sua abitazione, situata in via Santa Margherita. Al momento i carabinieri di Vigevano, accorsi sul luogo del fatto di cronaca, stanno eseguendo ulteriori accertamenti per capire che cosa sia precisamente successo.

La vittima ha cosparso il suo corpo di benzina, molto probabilmente prelevata dalla propria autovettura.

I soccorsi pur immediati sono stati inutili

La testata giornalistica locale online Milano Today, riferisce che a dare l'allarme per prima sia stata la moglie. Immediatamente sul posto si sono recati i sanitari del 118, giunti immediatamente con un mezzo di soccorso. Le condizioni dell'anziano erano da subito comunque molto gravi, tanto che è stato inviato anche un elicottero. Purtroppo per la vittima non c'era più nulla da fare.

I militari dell'Arma, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso. La notizia di quanto successo si è sparsa sin da subito nella piccola cittadina lombarda, destando sconcerto tra tutti i suoi abitanti. Quando l'anziano ha deciso di compiere l'insano gesto la moglie era in casa e sarebbe stata attirata proprio dalle urla dell'uomo.

Sempre secondo quanto riferiscono i media, pare che il soggetto in questione soffrisse da diverso tempo di problemi di salute.

Negli scorsi giorni avrebbe anche dato confuse disposizioni circa le sue ultime volontà.

L'accaduto non sarebbe da collegare alle restrizioni imposte per l'emergenza sanitaria

Gli inquirenti fanno sapere che il gesto non sarebbe da ricollegare ad un eventuale malessere provocato dalle restrizioni imposto dal Governo per contenere la pandemia da coronavirus.

Comunque lo stato di prostrazione psichica, almeno secondo quanto riferiscono i carabinieri della Compagnia di Vigevano, potrebbe aver contribuito.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni si potrebbero avere ulteriori dettagli su questa triste vicenda. Non resta quindi che attendere ulteriori informazioni, che potranno arrivare soltanto dall'autorità giudiziaria e dai militari incaricati delle indagini.