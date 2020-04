Luciana Martinelli, manca da ormai due settimane. Venerdì 3 aprile, in tarda serata, dopo una discussione con la sorella maggiore Orietta, la 27enne, ha lasciato la sua abitazione a due passi dalla stazione Roma Tiburtina. La sua auto è stata ritrovata sul Lungotevere Flaminio. Del misterioso caso di Cronaca Nera si sta occupando anche la trasmissione tv "Chi l'ha visto?", condotta ogni mercoledì sera da Federica Sciarelli.

La scomparsa di Luciana Martinelli

Nella notte tra venerdì 3 aprile e sabato 4 aprile, Luciana Martinelli, insegnante di lingue ed aspirante istruttrice cinofila, ha lasciato la sua abitazione nel quartiere di Pietralata.

Senza prendere con sé neppure il cellulare, la giovane, è salita in macchina e si è allontanata facendo perdere le sue tracce. Poche ore prima, secondo quanto si è appreso, aveva litigato con la sorella Orietta ed il cognato, con i quali convive.

I familiari di Luciana, non vedendola rientrare e non riuscendo a mettersi in contatto con lei, l'hanno cercata da amici e parenti e poi, la mattina del 5 aprile, hanno raggiunto la via Tiburtina per sporgere denuncia di scomparsa ai Carabinieri del Comando Stazione di Santa Maria del Soccorso.

Agli uomini dell'Arma hanno precisato che la giovane, fragile emotivamente, stava passando un momento particolarmente difficile. Il disagio, inoltre, era stato amplificato dalle pesanti restrizioni imposte, nel corso delle ultime settimane, per il contenimento del contagio da Covid-19. In questo delicato contesto, non è da escludersi che Luciana, possa aver vissuto una banale lite domestica come un vero e proprio dramma.

L'appello della sorella di Luciana Martinelli

I familiari di Luciana Martinelli, angosciati dalla sua scomparsa, si sono rivolti anche alla trasmissione Rai "Chi l'ha visto?". Ai microfoni di Federica Sciarelli, Orietta, nelle scorse settimane, ha lanciato accorati appelli e, nella speranza che le sue parole potessero raggiungere la sorella, l'ha sempre rassicurata dicendo che tutti la stavano cercando e che a qualsiasi problema, insieme avrebbero potuto trovare una soluzione.

Nel corso del programma, sono state diffuse anche alcune recenti fotografie di Luciana (che, ricordiamo, è alta 160 cm, ha gli occhi verdi ed i capelli rossi); così, diversi telespettatori hanno chiamato affermando di averla notata per le strade di Roma. Tra le tante segnalazioni pervenute in redazione, una è stata ritenuta particolarmente attendibile: una giovane donna, che corrisponderebbe alla descrizione della 27enne, sarebbe stata vista mercoledì 8 aprile, in zona Collina Fleming (quadrante nord occidentale di Roma) domandare dei cavi per la batteria dell'auto.

Ritrovata l'auto di Luciana Martinelli

Sempre grazie al noto programma di Rai 3, giovedì 9 aprile, è stata ritrovata l'auto di Luciana Martinelli. La Volkswagen Up della 27enne era parcheggiata (con le chiavi inserite nel cruscotto), sul Lungotevere Flaminio, all'altezza del civico 34, non lontano dalla scuola in cui la donna insegna.

I carabinieri, subito intervenuti, oltre ad eseguire i rilievi del caso hanno anche provveduto a sequestrare le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza del vicino Circolo Canottieri Lazio. Le ricerche e le indagini, però, per ora, hanno dato esito negativo.

Secondo quanto ricostruito, Luciana, avrebbe lasciato l'auto poco prima della segnalazione. La mamma della ragazza, Gianna, infatti, ha riferito che lei ed il marito Luigi, proprio quella mattina, avevano girato a lungo per il quartiere nella speranza di trovare la figlia.