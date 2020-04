Questa sera, il seguitissimo programma "Chi l'ha visto?", in onda ogni mercoledì su Rai 3, tornerà ad occuparsi della scomparsa di Luciana Martinelli, insegnante di lingue e grande amante degli animali. La 27enne si è allontanata la sera di venerdì 3 aprile, dopo una piccola lite con la sorella Orietta, con la quale convive a due passi dalla stazione di Roma Tiburtina. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli sta dando molto spazio all'inquietante caso di Cronaca Nera e, proprio grazie ad un solerte telespettatore, la scorsa settimana è stata ritrovata l'automobile della donna.

Luciana Martinelli ha litigato con la sorella prima di sparire

Luciana Martinelli abita con la sorella Orietta ed il cognato a Roma, in zona Tiburtina, tra i quartieri di Pietralata e Casal Bruciato. La sera del 3 aprile ha avuto una piccola lite in famiglia e, qualche ora più tardi, in piena notte, si è allontanata con la sua auto, senza neppure prendere il telefono cellulare. I familiari di Luciana hanno presentato denuncia di scomparsa ai Carabinieri del vicino Comando Stazione di Santa Maria del Soccorso solo domenica 5 aprile, trascorse le canoniche 24 ore, ma hanno iniziato a cercarla da subito tra amici e conoscenti.

Secondo quanto ricostruito anche dalla trasmissione "Chi l'ha visto?", la 27enne starebbe passando un periodo particolare della sua vita, caratterizzato da una grande fragilità psicologica. Le restrizioni imposte per contenere il contagio da coronavirus, avrebbero acuito tale disagio e, in questo contesto, anche una semplice discussione tra sorelle potrebbe esser stato vissuto come un dramma dalla giovane.

Ritrovata l'auto di Luciana Martinelli

Mercoledì 8 aprile, Federica Sciarelli si è a lungo occupata della scomparsa di Luciana Martinelli. Durante la trasmissione è intervenuta Orietta che ha lanciato un accorato appello per ritrovare al più presto la sorella: "Torna - l'ha pregata - ci manchi e ti stiamo cercando dovunque". Poi, nella speranza che la 27enne la stesse guardando l'ha rassicurata ricordandole che a tutto c'è una soluzione e qualsiasi problema si può risolvere.

Grazie a "Chi l'ha visto?", che ha mostrato anche diverse foto di Luciana Martinelli, una bella ragazza dai capelli rossi e gli occhi verdi, nel primo pomeriggio di giovedì 9 aprile è stata ritrovata l'automobile della 27enne, una Volkswagen Up caratterizzata da sedili rossi. A segnalarla, nei pressi del Circolo Canottieri Lazio, al civico 34 di Lungotevere Flaminio, è stato proprio un telespettatore.

La macchina, ritrovata con ancora le chiavi nel cruscotto, era parcheggiata non lontano dalla scuola in cui Luciana insegna e, secondo la madre Gianna, prontamente arrivata sul posto, sarebbe stata lasciata solo poche ore prima.

Lei ed il marito, infatti, anche quella mattina, sarebbero passati più volte nel quartiere abitualmente frequentato dalla figlia.

Luciana Martinelli stava studiando per diventare istruttrice cinofila

Luciana Martinelli ama molto i cani ed è volontaria alla Muratella, il canile di via Magliana (sempre a Roma); qualche tempo fa, per assecondare la sua grande passione per gli animali, aveva deciso di diventare un'istruttrice cinofila. Così, da alcuni mesi stava seguendo un corso, ora in E-Learning.

Il suo insegnante, Antonio Iuliano, quando si era accorto che la ragazza, preparata e sempre pronto puntuale, non si era collegata alla lezione via Skype si era subito preoccupato e quando ha appreso della sua scomparsa - pur ammettendo di non immaginare neppure lontanamente che la sua allieva avesse problemi tanto gravi - si è subito attivato sui social e con le chat di WhatsApp per ritrovarla e riportarla dai suoi cari.