Quella che arriva dagli Stati Uniti è una notizia che sta facendo il giro del mondo. A margine del briefing quotidiano sul Covid-19, il presidente Donald Trump ha infatti proposto di combattere il SarsCoV-2 tramite iniezioni di disinfettante: "Vedo che il disinfettante distrugge il virus in un minuto. Un minuto. Non c'è un modo di fare qualcosa di simile, iniettandolo nel corpo umano?". Il Presidente Usa ha anche invitato gli americani a "prendere il sole" convinto della tesi secondo la quale i raggi ultravioletti prodotti dal sole potrebbero rivelarsi efficaci come cura naturale contro il patogeno.

Immediate le reazioni di medici ed esperti che hanno giudicato molto pericolose le dichiarazioni di Trump: ''Non sono un dottore, sono qui per illustrare delle idee'' ha proseguito il numero uno Usa che si è esibito in una serie di proposte assurde ma ritenute dallo stesso Trump comunque utili per contrastare il Covid-19.

Imbarazzati Debora Birx e Anthony Fauci

Il Presidente Usa si è lasciato andare a queste dichiarazioni nel corso di una conferenza stampa alla presenza di Debora Birx, dottoressa e membro della task force anti Covid-19, e Anthony Fauci, il virologo della Casa Bianca.

Evidente l'imbarazzo della Birx, la quale si è limitata a dire che la febbre, che genera calore, è un meccanismo di reazione positivo del corpo.

Le dichiarazioni del Presidente arrivano tra l'altro in un momento drammatico per gli States, dove si contano quasi 50.000 morti da Coronavirus, 3.176 solo nelle scorse 24 ore. Le autorità sanitarie nazionali stanno tenendo sotto costante controllo la situazione, il tutto mentre in alcuni Stati federati si sta assistendo a numerose proteste contro il lockdown voluto da diversi Governatori.

Le parole del numero uno della Casa Bianca sono state del tutto condannate anche da Walter Shaub, che in passato ha ricoperto l'incarico di direttore del Office of Government Ethics: “È incomprensibile – ha riferito al Guardian – come un deficiente del genere ricopra l’incarico più importante in questo Paese e che esistano persone così stupide da pensare che vada bene".

Nessuna cura ancora contro il nuovo coronavirus

Le dichiarazioni di Trump si basano sull'assunto, quello si dotato di solide basi scientifiche, per il quali le superfici trattate con disinfettanti e gel dotati di alcool vengano ad essere 'ripulite' dal patogeno. Come nella mente del Presidente Usa sia scattato il parallelo tra le superfici e i polmoni di un essere umano non è dato sapere e francamente poco importa. Quel che è certo è che la comunità scientifica si è immediatamente rivolta su Twitter con una serie di medici ad aver lanciato accorati appelli atti ad invitare i cittadini ad ignorare le dichiarazioni del Presidente americano.

Inutile dire come ad oggi i ricercatori di tutto il mondo stiano lavorando incessantemente per poter trovare una cura o un vaccino utile a contrastare il Coronavirus. In attesa che venga scoperto, le uniche armi a disposizione per combattere il virus sono il distanziamento sociale e gli strumenti di protezione personale quali mascherine e guanti. Ah e in ultimo serve anche il buon senso, quello che ha evidentemente difettato in Trump al momento di proporre le sue sciagurate 'idee'.