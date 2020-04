Lexi Brooke Collins, la bimba di 10 anni che cuciva mascherine anti coronavirus per aiutare le infermiere, è morta in un incidente stradale a Munday, la piccola città nella contea di Knox (nello Stato del Texas), dove viveva. La notizia di Cronaca Nera è stata riportata dai principali quotidiani americani. La storia della Lexy, solo poche settimane fa, aveva commosso il mondo.

Lexy morta in un incidente stradale

Secondo quanto riportato dalla stampa, la piccola Lexi Collins, venerdì 13 aprile è rimasta coinvolta in un gravissimo incidente automobilistico.

L'impatto, violentissimo, non le ha lasciato scampo e la bimba è deceduta poco dopo a causa delle gravissime ferite riportate. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli dello schianto.

I funerali si sono svolti lunedì 20 aprile, nel campo di calcio di Munday, lo Scruggs Field; nel rispetto delle locali norme volte al contenimento del coronavirus, è stato chiesto ai partecipanti di indossare delle mascherine e di rispettare la distanza di sicurezza sociale raccomandata. Inoltre, dopo la cerimonia, come precisato anche dall'agenzia di onoranze funebre, McCauley-Smith Funeral Home, tutti coloro che hanno preso parte alle esequie si sono messi in auto-quarantena per 14 giorni.

In questi giorni, per onorare il ricordo della bimba, si è deciso di mettere in vendita delle magliette turchesi caratterizzate dalla scritta ‘Live Like Lexi’ ("Vivi come Lexi"). Il ricavato verrà utilizzato per costruire, presso il Centennial Park, un monumento in bronzo in memoria della piccola.

Lexi voleva aiutare le infermiere

Ad inizio aprile, anche in Texas come del resto in molti paesi degli Stati Uniti e del mondo, gli ospedali si sono ritrovati senza mascherine sufficienti per fronteggiare l'emergenza coronavirus.

Così Lexi, che si sentiva particolarmente coinvolta (la mamma, la nonna e lo zio sono infermieri), aveva deciso di dare una mano e, approfittando della chiusura delle scuole, si era messa al lavoro e aveva cucito decine e decine di mascherine in stoffa. Poi le aveva donate alla comunità di Knox County e all'Anson General Hospital, l'ospedale della vicina contea di Jones.

Gli operatori sanitari, commossi, lo scorso 6 aprile avevano ringraziato pubblicamente la bambina e, per giorni, la storia di Lexi e della sua straordinaria generosità, era rimbalzata in tv e sui giornali, regalando un sorriso e tanto speranza in questo momento tanto difficile.

Lexi, come ha ricordato la governatrice locale Karen Logan, era una bimba incredibile, brillante, talentuosa e molto più matura dei suoi 10 anni. La notizia della morte della piccola ha sconvolto la piccola città di Munday, ma non solo: in questi giorni, mamma Jara ed i familiari stanno ricevendo messaggi di cordoglio da ogni parte del mondo.