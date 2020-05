Continuano gli aggiornamenti da parte della Protezione Civile in merito alla diffusione del Coronavirus nel nostro Paese. Ad oggi, 12 maggio, si registrano dall'inizio dell'epidemia 221.216 casi totali, con una aumento di 1.402 nuovi infetti rispetto a ieri. I decessi raggiungono invece la soglia di 30.911 con le 172 vittime delle ultime 24 ore. Buone notizie per quanto riguarda i guariti che ad oggi ammontano a 109.039, dato che in una sola giornata si sono registrate 2.452 nuove guarigioni.

Aggiornamento bollettino coronavirus 12 maggio

A seguire il bollettino odierno diramato dalla Protezione Civile, con i dati aggiornati regione per regione:

Lombardia: la regione più colpita dal virus oggi registra 1.033 nuovi contagiati e il totale si porta a 82.904;

Emilia Romagna: i casi nuovi di coronavirus sono 53 e il totale sale a 26.929;

Veneto: 41 nuovi positivi e 18.782 il totale;

Piemonte: rispetto a ieri ci sono 113 nuovi casi e il totale si porta a 28.889;

Marche: 25 nuovi malati di coronavirus e 6.568 in totale;

Liguria: rispetto a ieri si registra un incremento di 31 nuovi infetti e il totale ammonta a 8.863;

Campania: il totale aumenta di 13 nuovi casi e si porta a 4.615;

Toscana: 15 nuovi casi e 9.802 in totale;

Sicilia: l'isola rispetto a ieri registra 4 nuovi positivi al coronavirus e il totale si assesta a 3.343;

Lazio: in 24 ore si registra un incremento di 22 nuovi contagiati e il totale si porta a 7.212;

Friuli Venezia Giulia: 10 positivi nuovi rispetto a ieri, 3.148 il totale;

Abruzzo: a causa degli 8 nuovi positivi il totale si porta a 3.115;

Puglia: 10 nuovi positivi e 4.337 in totale;

Bolzano: la provincia autonoma non registra oggi nuovi casi e il totale si mantiene a 2.572;

Provincia autonoma di Trento: 6 nuovi casi e 4.303 il totale da inizio epidemia;

Calabria: i 4 nuovi positivi portano il totale a 1.138;

Sardegna: sull'isola oggi un solo nuovo contagiato e il totale ora ammonta a 1.344;

Valle D'Aosta: 2 nuovi malati di coronavirus, 1.160 il totale;

Umbria: in 24 ore si riscontra una crescita di 7 nuovi infetti e il totale si porta a 1.419;

Basilicata: oggi c'è un solo nuovo contagiato e il totale sale a 387;

Molise: i 3 nuovi infetti fanno salire il totale a 386.

La situazione in Europa e nel Mondo

Sono ormai 290.000 le vittime del coronavirus nel mondo su un totale di circa 4.300.000 pazienti infetti. Le persone correntemente positive al virus sono 2.450.000 mentre i guariti sono circa 1.550.000. scende la pressione negli ospedali dove sono 46.000 i ricoverati in terapia intensiva. Anche se di poco l’Europa resta il territorio più colpito con oltre 1.670.000 casi e 155.000 morti per Covid-19. Il Nord America sale a 1.520.000 contagi totali e supera le 91.000 vittime. In Asia i positivi al coronavirus sono ormai 700.000 e di questi ne sono morti almeno 22.600. In Sud America il coronavirus è stato contratto da almeno 320.000 persone, mentre i decessi confermati sono poco più di 17.000.

In Africa si toccano i 69.000 casi totali e i morti sono oltre 2.300. Sostanzialmente invariati i casi in Oceania, 8.500 in totale, mentre le vittime sono ferme a 118.

Oltre 100.000 positivi al Covid-19 sono stati confermati nei seguenti paesi:

Stati Uniti: il paese più colpito registra quasi 1.400.000 positivi e 288.000 morti per coronavirus;

Spagna: i casi nel paese iberico salgono a 270.000 mentre i decessi sono quasi 27.000;

Russia: sale a 232.000 casi totali mentre le vittime sono 2.116;

Regno Unito: 32.000 vittime nel paese europeo con il triste primato dei morti, mentre i casi totali sono 223.000;

Italia: dettagli nell’articolo;

Francia: circa 177.000 malati in questo paese che ha sofferto per ora 26.600 vittime;

Germania: piccolo balzo del contagio in Germania che sale a 172.000 casi e a 7.700 morti;

Brasile: nel paese sudamericano i positivi sono ormai 170.000 mentre i decessi sono 11.600;

Turchia: 140.000 infetti e 3.800 morti in questo paese;

Iran: 2.300 vittime e 110.000 casi di coronavirus.

Da segnalare che in data odierna si registrano altri 1.500 casi nel piccolo emirato del Qatar. Tornano a salire i casi a Singapore (circa 900). Focolai di Covid-19 sono nati in Ghana (+10% in un giorno) e Nepal (+33%). Sempre più di mille casi quotidiani anche in Messico e Pakistan, in attesa dei dati degli altri paesi.