Continuano gli aggiornamenti della Protezione Civile sull'andamento del nuovo coronavirus nel nostro Paese. Ad oggi, i casi totali in Italia (compresi i decessi e i guariti) sono 231.732 ed in una giornata si sono registrati 593 nuovi positivi al tampone per Covid-19. Buone notizie sul fronte dei guariti, infatti oggi se ne registrano 3.503 e si sommano al totale che ora ammonta a 150.604. I nuovi deceduti invece sono 70 per un totale pari a 33.142.

Bollettino coronavirus aggiornato al 28 maggio

A seguire il bollettino il bollettino odierno con gli ultimi aggiornamenti sulla diffusione del coronavirus nelle regioni italiane:

Lombardia: i nuovi casi sono 382 e il totale si porta a 88.183, rimanendo nettamente la regione più colpita dal Coronavirus;

Emilia Romagna: i 74 nuovi casi fanno salire il totale a 27.701;

Veneto: per effetto dei 12 nuovi positivi il totale sale a 19.125;

Piemonte: i 58 nuovi contagi portano il totale a 30.445;

Marche: un solo nuovo positivo oggi e 6.719 totale da inizio epidemia;

Liguria: si registra in una giornata un incremento di 16 nuovi malati di coronavirus e il totale cresce a 9.605;

Campania: il totale subisce una crescita di 4 nuovi positivi e si porta a 4.777;

Toscana: il totale si porta a 10.086 a causa dei 4 nuovi infetti;

Sicilia: i nuovi contagi in 24 ore sono 3 e il totale è pari a 3.438;

Lazio: in una giornata si registrano 21 nuovi infetti e il totale sale a 7.693;

Umbria: il totale resta a 1.431, anche oggi nessun nuovo contagiato;

Friuli Venezia Giulia: a causa di 7 nuovi positivi il totale si porta a 3.262;

Abruzzo: 2 nuovi contagiati, 3.237 il totale da inizio epidemia;

Puglia: rispetto a ieri ci sono 2 nuovi positivi e il totale è pari a 4.481;

Provincia Autonoma di Bolzano: 2 nuovi infetti e il totale si assesta a 2.595;

Provincia Autonoma di Trento: oggi i positivi nuovi sono 3 e il totale si porta a 4.425;

Calabria: nessun nuovo positivo, il totale resta fermo a 1.158;

Sardegna: sull'isola non si registrano nuovi infetti e il totale rimane pari a 1.355;

Valle D'Aosta: un nuovo positivo, 1.182 il totale;

Molise: oggi un nuovo caso e il totale si assesta a 435;

Basilicata: nelle regione meno colpita nessun nuovo positivo per il quarto giorno di fila, il totale è pari a 399.

La situazione della pandemia di nuovo coronavirus nel Mondo

Il virus Sars-CoV-2 sarebbe stato contratto da circa 5.815.000 persone nel mondo, 358.000 di queste sarebbero purtroppo decedute mentre 53.000 versano in gravi condizioni negli ospedali. I guariti sarebbero almeno 2.515.000 mentre i pazienti attualmente positivi sarebbero quasi 3.000.000. In Europa i contagiati sono oltre 1.960.000 e i morti di nuovo coronavirus circa 171.000. Segue a brevissima distanza l’America del Nord con 1.957.000 positivi totali e 119.000 decessi. In Asia i casi di Covid-19 sarebbero almeno 1.038.000 con 29.000 vittime. In Sud America si contano almeno 35.000 morti e 720.000 malati per il nuovo coronavirus. Numeri stabili in Africa dove la Covid-19 avrebbe colpito oltre 127.000 persone uccidendone 3.700.

125 vittime e 8.758 contagiati in Oceania, il continente meno colpito dalla pandemia. Da segnalare che sia Canada che Cile avrebbero superato la Cina per numero di contagi: la culla del virus è ferma a 83.000 casi ed è in 15esima posizione nella classifica del contagio.

I paesi con più di 100.000 casi di nuovo coronavirus

Stati Uniti: negli Usa hanno contratto il coronavirus circa 1.750.000 persone e di queste ne sono morte 102.000;

Brasile: sale a ben 415.000 casi di Covid-19 e a quasi 26.000 decessi;

Russia: 380.000 casi accertati e poco più di 4.100 morti;

Spagna: 284.000 casi (250.000 circa secondo alcune rilevazioni) e più di 27.000 vittime;

Regno Unito: 267.000 positivi totali in UK, dove i morti sono almeno 37.500;

Italia: i dettagli sul nostro paese nel primo paragrafo;

Francia: circa 183.000 contagi da coronavirus, 28.600 dei quali hanno portato alla morte del paziente;

Germania: quasi 182.000 positivi totali e poco più di 8.500 morti;

Turchia: circa 160.000 casi complessivi, di cui 4.430 fatali;

India: quasi 160.000 positivi anche in questo paese, mentre le vittime sarebbero 4.500;

Iran: 144.000 malati di coronavirus e almeno 7.600 decessi confermati;

Perù: 136.000 casi di Covid-19 e quasi 4.000 morti.