Il nuovo coronavirus non è ancora stato sconfitto ma fortunatamente i contagiati iniziano a diminuire a cresce il numero dei guariti: a confermarlo è il bollettino odierno emanato dalla Protezione Civile. Ad oggi i positivi totali (compresi morti e guariti) sono 224.760 e in 24 ore si registrano 875 nuovi infetti dal virus. Il numero delle persone decedute ammonta in totale ad oggi a 31.763 e in una giornata si sono riscontrati 153 nuovi deceduti. Continuano invece le buone notizie sul fronte dei guariti che raggiungono la soglia di 122.810 e in sole 24 ore si registrano 2.605 dimissioni.

Aggiornamento bollettino nuovo coronavirus del 16 maggio

Quello che segue è il bollettino odierno con gli aggiornamenti sui contagi da nuovo coronavirus nelle regioni italiane:

Lombardia: 399 nuovi positivi in 24 ore e 84.518 in totale;

Emilia Romagna: oggi ci sono 72 nuovi positivi e il totale si porta a 27.182;

Veneto: a causa dei 39 nuovi infetti il totale si assesta a 18.928;

Piemonte: in una giornata si registrano 137 nuovi positivi al Coronavirus e il totale si porta a 29.483;

Marche: 23 nuovi contagiati, 6.642 il totale da inizio epidemia;

Liguria: si registra in 24 ore un incremento di 51 nuovi positivi e il totale aggiornato si assesta a 9.111;

Campania: i 14 nuovi malati fanno salire il totale a 4.668;

Toscana: per effetto dei 30 nuovi contagiati il totale sale a 9.913;

Sicilia: sull'isola il totale subisce una crescita di 8 nuovi positivi al virus e si assesta a 3.382;

Lazio: rispetto a ieri si registrano 32 nuovi positivi al Covid-19 e il totale si porta a 7.396

Friuli Venezia Giulia: 8 nuovi positivi in più e 3.183 in totale;

Abruzzo: sono 30 i nuovi positivi rispetto a ieri e il totale sale a 3.178;

Puglia: in una giornata il totale cresce di 8 nuovi infetti e si porta a 4.374;

Umbria: nessun nuovo caso di coronavirus, il totale resta 1.422;

Bolzano: nella provincia autonoma non si registrano positivi e totale rimane di 2.578 casi;

Provincia autonoma di Trento: i 8 nuovi infetti portano il totale a 4.326;

Calabria: 7 nuovi casi e 1.151 in totale;

Sardegna: rispetto a ieri registra 4 nuovi contagiati e il totale si porta a 1.352;

Valle D'Aosta: in 24 ore si registra un nuovo infetto e il totale sale a 1.173;

Molise: a causa dei 3 nuovi contagiati, il totale continua a crescere e si porta a 410;

Basilicata: la regione meno colpita dal coronavirus registra oggi un nuovo positivo e il totale dall'inizio dell'epidemia si porta a 390.

L'andamento del coronavirus nel Mondo

Continua a peggiorare il bilancio della pandemia da Covid-19 nel mondo: ad oggi sono almeno 4.670.000 i contagiati dal virus da inizio crisi, e di questi circa 310.000 hanno perso la vita. I malati attivi in questo momento sono 2.580.000 di cui circa 45.000 versano in condizioni critiche.

I guariti totali sono quasi 1.800.000, un dato che fortunatamente cresce in modo sostenuto. Nel continente europeo i positivi sono oltre 1.750.000 e i morti per Covid-19 sarebbero almeno 160.000. In America del Nord si sono superate le 100.000 vittime per coronavirus su un totale di 1.640.000 contagiati.

In territorio asiatico i casi totali sono 770.000 circa con più di 24.000 vittime. Superati i 400.000 infetti da Covid-19 in America del Sud dove i decessi sarebbero 21.500. in Africa si contano circa 80.000 contagi e 2.700 morti, mentre in Oceania solo 18 nuovi positivi che portano il totale a 8.639, con vittime ferme a 119.

I paesi che hanno registrato più di 100.000 casi di coronavirus

Stati Uniti: si contano ormai 1.500.000 casi negli Usa che registrano anche 88.500 vittime;

Spagna: circa 276.000 malati di Covid-19 e 27.500 decessi confermati;

Russia: sale a 272.000 positivi a seguito di uno screening di massa e i morti sarebbero 2.500;

Regno Unito: 34.500 morti per coronavirus su 240.000 casi totali;

Brasile: superati i 222.000 malati di Covid-19 e i 15.000 decessi;

Francia: 27.500 morti su 180.000 infetti totali;

Germania: superate le 8.000 vittime su un totale di 176.000 positivi;

Turchia: 147.000 contagiati e oltre 4.000 decessi per coronavirus;

Iran: nel paese asiatico sono 119.000 i positivi e circa 7.000 i morti.