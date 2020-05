I casi di nuovo Coronavirus in Italia, seppur con minore intensità continuano a crescere. Stando al bollettino diramato oggi dalla Protezione Civile, i casi totali in Italia raggiungono quota 222.104, con una crescita in 24 ore di 888 nuovi infetti. I decessi raggiungono invece la soglia di 31.106 con una crescita di 195 nuovi deceduti rispetto a ieri. Continuano le buone notizie sul fronte dei guariti, ad oggi sono 112.541 e rispetto alla giornata di ieri si registrano 3.502 nuovi guariti.

Aggiornamento bollettino coronavirus 18 maggio

Quello che segue è il bollettino di oggi con i dati sull'andamento del Coronavirus nelle regioni italiane:

Lombardia: Oggi ci sono 394 nuovi positivi e il totale si assesta a 83.298, rimanendo purtroppo la regione maggiormente colpita dal coronavirus;

Emilia Romagna: a causa dei 50 nuovi infetti il totale sale a 26.979;

Veneto: i casi di coronavirus oggi sono 31 e il totale cresce a 18.813;

Piemonte: 169 nuovi casi rispetto a ieri 29.058 il totale;

Marche: per effetto dei 20 nuovi casi il totale si porta a 6.588;

Liguria: 67 nuovi casi 8.930 il totale;

Campania: 15 nuovi infetti 4.630 il totale;

Toscana: il totale cresce di 27 nuovi casi e si porta a 9.829;

Sicilia: 11 nuovi malati da coronavirus portano il totale a 3.354;

Lazio: per effetto dei 38 nuovi casi il totale sale a 7.250;

Friuli Venezia Giulia: 8 nuovi malati rispetto alla giornata di ieri 3.156 il totale;

Abruzzo: i 12 nuovi casi fanno salire il totale a 3.127;

Puglia: rispetto a ieri si riscontra un crescita di 11 nuovi positivi e il totale si assesta a 4.348;

Provincia autonoma di Bolzano: in 24 ore i casi nuovi sono 3 e il totale sale a 2.575;

Provincia autonoma di Trento: 9 nuovi casi 4.312 il totale;

Calabria: i 2 nuovi infetti portano il totale a 1.140;

Sardegna: sull'isola oggi ci'è 1 nuovo malato da coronavirus e il totale sale a 1.345;

Valle D'Aosta: rispetto a ieri si riscontrano 3 nuovi infetti e il totale si porta a 1.163;

Basilicata: i casi oggi sono 2 e il totale si porta a 389;

Molise: 15 nuovi infetti, 401 il totale da inizio epidemia.

L'andamento del coronavirus in Europa e nel Mondo

Il coronavirus ha colpito fino ad ora almeno 4.363.000 persone su scala globale. Di queste quasi 300.000 sono decedute, mentre circa 46.000 versano in gravi condizioni. I pazienti attualmente positivi sono circa 2.460.000 mentre i guariti hanno superato quota 1.610.000 e sono in rapida crescita. Passando ai singoli continenti, l’Europa si conferma quello più colpito con quasi 1.700.000 positivi e almeno 156.000 morti. La pandemia in Nord America ha causato 1.550.000 malati e circa 94.000 vittime. Segue l’Asia, con 708.000 infetti e 23.000 decessi per Covid-19. In Sud America i casi salgono a quasi 340.000 e i morti per coronavirus a 18.200. In Africa i casi sono 71.000 mentre i decessi confermati sono poco più di 2.400.

Chiude l’Oceania con 119 vittime e 8.580 malati.

I paesi maggiormente colpiti dal coronavirus

Stati Uniti: oltre 1.400.000 positivi al coronavirus e 83.400 decessi;

Spagna: circa 270.000 contagi e 27.000 morti legati al virus;

Russia: la pandemia ha colpito almeno 240.000 persone mentre i morti sono più di 2.200;

Regno Unito: sono almeno 226.000 i malati in UK che detiene il record di morti in Europa, 32.700;

Francia: 27.000 decessi per Covid-19 e 178.000 casi dichiarati;

Brasile: stessi casi totali della Francia, 178.000, ma solo 12.400 vittime;

Germania: 173.000 positivi al coronavirus e circa 7.700 morti;

Turchia: salgono a 142.000 i casi accertati di Covid-19 mentre i decessi sono almeno 3.900;

Iran: più di 112.000 casi totali e quasi 6.800 vittime.

Calano rispetto ai giorni scorsi i contagi giornalieri in India (circa 600) mentre si mantengono costantemente oltre i mille contagi giornalieri diversi paesi del Medio Oriente, in testa a tutti Arabia Saudita e Qatar. In Messico si registrano anche oggi circa 2.000 nuovi casi e simili dati si hanno in Pakistan e Bangladesh.