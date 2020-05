Luigi Cardone ha perso la vita a 29 anni in seguito a un terribile incidente stradale ieri, 5 maggio, a Giussano, nella Brianza. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso il controllo della sua moto, finendo contro un palo e una vettura parcheggiata. Purtroppo, il decesso è avvenuto sul colpo.

Schianto a Giussano: perde la vita Luigi a 29 anni

La tragedia si è consumata a Giussano, in provincia di Monza, intorno al mezzogiorno di giovedì, 5 maggio. Luigi Cardone viaggiava a bordo dell sua moto quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo.

L'episodio si è verificto in via Monte Grappa e il centauro avrebbe prima impattato contro il cordolo del marciapiede, per poi finire sul palo della luce ed infine su una macchina parcheggiata. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi della Croce Bianca di Mariano Comense, ma i sanitari non hanno potuto fare niente per rianimare il motociclista. Le manovre per tentare di riportare in vita il ragazzo sono state vane: Luigi era già deceduto sul colpo, a causa della violenza dello schianto.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Giussano che hanno chiuso l'area al traffico per stabilire la dinamica dell'incidente mortale ed appurare le cause.

Secondo una prima ricostruzione, non risulterebbero altre persone coivolte ed il centauro avrebbe perso il controllo del mezzo per motivi ancora ignoti, probabilmente un malore. Il 29enne lascia i genitori e un fratello, disperati per la grave ed improvvisa perdita. Sui social, molti messaggi si sono susseguiti appena appresa la terribile notizia, da parte di amici e conoscenti, sconvolti per la tragedia.

In molti hanno ricordato il giovane, originario di Foggia, con episodi vissuti insieme solo poco tempo prima della tragica morte.

Luigi Cardone era un ragazzo sorridente e molto simpatico, nel cuore di tutti gli amici per i momenti divertenti trascorsi e per la sua umanità e bontà. Era un grande appassionato delle due ruote, non soltanto moto, ma anche biciclette.

Nelle foto sul suo profilo Facebook, Luigi Cardone è spesso ritratto a bordo di un mezzo. "Penso all'estate trascorsa tutti insieme a Termoli da me", "Sono senza parole", "Non riesco ancora a crederci" "Ti ricordo nel mio addio al celibato": sono solo alcuni dei tanti messaggi commossi degli amici di Luigi che non si danno pace per la sua scomparsa improvvisa. Per evitare assembramenti, gli amici hanno rimandato il saluto al loro caro scomparso che avrebbero organizzato tutti insieme con le moto e le macchine. Si daranno appuntamento quando questa emergenza sarà finita, per ricordare Luigi così come avrebbe desiderato lui.