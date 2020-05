Dura presa di posizione di Antonio De Palma, presidente Nursing Up (sindacato degli infermieri italiani), contro il ministro dell'università e della ricerca, Gaetano Manfredi. Il sindacalista ha commentato una decisione emersa qualche giorno fa all’interno del dl Liquidità. ritenendo assurda la decisione dell'esecutivo di sottrarre docenti infermieri per sostituirli con medici ospedalieri. Secondo il professionista, si tratta di un gesto abbastanza irrispettoso nei confronti degli stessi infermieri che operano nel panorama sanitario nazionale, per cui, in apertura del suo comunicato, De Palma chiede espressamente a Manfredi se ci sia qualcosa che non va nella professione degli infermieri.

De Palma: 'Sono indignato'

De Palma si dice molto indignato e fa presente che i medici e gli infermieri hanno lo stesso percorso di studi, per cui si chiede come mai le due categorie non siano equiparate. Il sindacato degli infermieri, a tal proposito, ritiene anche sbagliata la decisione intrapresa dal MIUR di tagliare 70 infermieri dal corso di laurea dell'Università di Pavia ricordando, a tal proposito, come gli infermieri italiani siano riconosciuti per le loro qualità umane e professionali in tutto il mondo.

Il sindacato Nursing Up appoggia la richiesta del deputato Stefania Mammì

Nelle scorse settimane, la deputata Stefania Mammì, che di professione fa l'infermiera, ha manifestato la volontà di bloccare sin da subito il provvedimento del Ministero che prevederebbe anche dei tagli all'insegnamento, abbassando da tre a uno il numero dei docenti a tempo indeterminato.

"Il D.M. n. 82/2020 svilisce, offende, danneggia la nostra dignità", così continua il suo comunicato De Palma, che parla anche di un "segnale forte" dato proprio dalla sua collega Mammì. Il professionista poi, ricorda il grande impegno degli infermieri durante tutto questo periodo in cui l'Italia e il mondo intero si sono trovati ad affrontare la pandemia provocata dal nuovo coronavirus, e anche per questo motivo la decisione del governo, per De Palma, sembra irrispettosa nei confronti della categoria da lui presieduta.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Il presidente di Nursing Up si augura che questo appello arrivi al cuore di tutti e che smuova le coscienze anche degli altri colleghi. La rabbia di De Palma deriva anche dal fatto che negli ospedali italiani c'è carenza di personale, e per questo spera che gli infermieri, che hanno un titolo di studio universitario riconosciuto a livello nazionale e internazionale, possano avere le stesse mansioni dei medici ospedalieri.

Il sindacato spera quindi che l'appello fatto da De Palma arrivi personalmente allo stesso ministro Gaetano Manfredi.