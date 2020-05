Dallo scorso fine settimana, in Italia, non si parla d’altro: la storia di Silvia Romano e del suo rapimento ha toccato il cuore degli italiani ma, allo stesso tempo, ha attirato numerose critiche. Tutti aspettavano il momento in cui Silvia avrebbe rotto il silenzio e parlato per raccontare le sue sensazioni dopo un anno e mezzo di prigionia. Nella giornata di oggi, la volontaria milanese di 24 anni, rimasta nelle mani dei suoi rapitori in Somalia per diciotto lunghi mesi, ha finalmente parlato tramite un post pubblicato sul suo profilo Facebook, visibile soltanto ai suoi amici ma riportato dalla testata Repubblica.

La giovane ha riservato parole piene di gioia e di amore per tutti coloro che, giorno dopo giorno, la sostengono e le dimostrano grande ammirazione.

Silvia Romano su Facebook: ‘Non vedevo l’ora di scendere da quell’aereo’

Silvia ha accennato anche all’ormai famoso vestito verde indossato domenica scorsa quando è scesa dall’aereo, sulla pista di Ciampino, che l’ha riportata a casa: ‘Non vedevo l'ora di scendere da quell'aereo perché per me contava solo riabbracciare le persone più importanti della mia vita, sentire ancora il loro calore e dirgli quanto le amassi, nonostante il mio vestito". Parole ricche e cariche di gioia per la famiglia ritrovata dopo tanti lunghi e difficili mesi e di grande riconoscenza anche per tutte le persone che l'hanno sostenuta: ‘Ho ritrovato voi pronti ad abbracciarmi’, ha aggiunto al riguardo.

‘Non arrabbiatevi per difendermi, il peggio è passato. Godiamoci questo momento insieme. Vi abbraccio tutti virtualmente forte e spero di farlo presto anche dal vivo. Vi voglio bene', ha poi detto la ragazza.

Il senatore Pagano della Lega attacca Silvia Romano durante una riunione alla Camera

Per Silvia questo è sicuramente un momento non facile, di grande pressione mediatica ma, grazie all’affetto e alla vicinanza delle persone a lei care, la giovane cooperante sembra pronta a lasciarsi tutto alle spalle.

Mentre Silvia ha rotto il silenzio e ha dimostrato di stare bene, intorno a lei e al suo caso le polemiche di certo non si placano. Come numerosi giornali hanno riportato, nella giornata di ieri, il deputato leghista Pagano ha definito Silvia una ‘neo-terrorista’, in quanto è stata tenuta in ostaggio del gruppo di Al-Shabaab, uno dei più pericolosi gruppi terroristici operanti in Africa.

Immediata la reazione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte: ‘Chiunque abbia da speculare su Silvia Romano dovrebbe trovarsi a 23 anni rapito in Kenya ed essere trasportato nella foresta bendato. Dopo il ritorno potremo ascoltare e verificare tutte le conseguenze del caso’.