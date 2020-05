Risolto il giallo del professor Bing Liu, 37 anni. Il ricercatore cinese, impegnato nello studio sul Covid-19, nei giorni scorsi, è stato trovato morto nella sua abitazione di Pittsburgh (capoluogo della contea di Allegheny, in Pennsylvania). In questi giorni, la stampa internazionale aveva azzardato, come riporta anche Fanpage, che il dottor Bing Liu fosse stato ucciso per le sue importanti scoperte relative al coronavirus. In realtà, dietro alla morte dell'accademico, ci sarebbe stato una lunga disputa sentimentale e semplici motivi passionali.

La morte di Bing Liu

Sabato 2 maggio le pagine di Cronaca Nera dei tabloid di tutto il mondo hanno riportato la notizia dell'uccisione del dottor Bing Liu. Il docente, molto attivo nella ricerca, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di Ross Township, sobborgo alle porte di Pittsburgh. Il 37enne, come spiegato dalla polizia locale, è stato ucciso a colpi di pistola: il suo corpo, infatti, presentava diverse ferite di arma da fuoco.

Il detective Brian Kohlhepp, titolare delle indagini, aveva dichiarato alla stampa che si trattava di un caso di omicidio-suicidio.

All'interno di un'auto parcheggiata fuori dalla casa di Liu, infatti, era stato rinvenuto il cadavere dell'ingegnere informatico 46enne Hao Gu.

Bing Liu stava studiando il Covid-19

Bing Liu, considerato un ricercatore prolifico, dopo aver ottenuto il dottorato presso l'Università di Singapore nel 2012 si era trasferito negli States. Borsista presso la prestigiosa Carnegie Mellon University di Pittsburgh (dove aveva lavorato con il celebre scienziato informatico Edmund Melson Clarke, vincitore del Turing Award 2007), era stato assunto come ricercatore presso il department of computational and systems biology (dipartimento di biologia computazionale e dei sistemi) del'University of Pittsburgh School of Medicine.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Nelle ultime settimane, come hanno ricordato i colleghi ed il professor Ivet Bahar - direttore della facoltà - Bing Liu, aveva fatto importanti passi avanti nei suoi studi sul Covid- 19. Sembra, addirittura, fosse sul punto di comprendere i meccanismi cellulari che sono alla base dell'infezione da SARS-CoV-2 e della relativa pandemia.

Per questi motivi - sebbene gli inquirenti non si siano mai sbilanciati sul movente del delitto e abbiano precisato di non escludere alcuna pista - nei giorni scorsi, alcuni quotidiani internazionali avevano avanzato l'ipotesi che la morte del dottor Bing Liu fosse l'epilogo di una spy-story.

In realtà, il professore sarebbe stato ucciso per motivi sentimentali e passionali. L'ingegnere Hao Gu, infatti, si sarebbe innamorato della stessa donna amata dal docente universitario. Sabato scorso, i due, si sarebbero incontrati e al termine di un acceso scontro il 46enne avrebbe sparato al suo rivale in amore. Poi, forse in preda ai sensi di colpi, avrebbe rivolto l'arma contro se stesso.