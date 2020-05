La Food and Drug Administration (Fda) il massimo organismo di controllo sull'uso dei farmaci negli Stati Uniti, ha approvato l'utilizzo del remdesivir per curare i pazienti affetti da Covid-19. Il medicinale è stato brevettato dalla società farmaceutica Usa, Gilead Sciences, per combattere l'epidemia di Ebola in Africa nel 2014. L'annuncio è contenuto in un comunicato stampa della Fda nel quale si precisa che "sulla base della valutazione dei criteri di autorizzazione all'uso dell'emergenza e delle prove scientifiche disponibili, è stato stabilito che è ragionevole ritenere che remdesivir possa essere efficace nel trattamento di Covid-19 e che, dato che non esistono trattamenti alternativi adeguati, approvati o disponibili, i benefici noti e potenziali per il trattamento di questo virus grave o potenzialmente letale superano attualmente i rischi noti e potenziali dell'uso del farmaco".

Anthony Fauci ritiene che remdesivir abbassi il tasso di mortalità

D'accordo con questa decisione si dice anche l'immunologo della task force della Casa Bianca, Anthony Fauci, il quale ha confermato che il remdesivir potrebbe accelerare la guarigione dei malati gravi e ridurrebbe di molto il tasso di mortalità. Nelle ultime ore gli Stati Uniti hanno avuto altri 2.053 decessi, per un totale di 63.019 dall'inizio della pandemia di Covid-19. Secondo i dati forniti dalla Johns Hopkins University, proprio gli Usa sono la nazione più colpita al mondo dal Coronavirus, ma sono anche il Paese che registra il numero più alto dei guariti: 153.947 secondo i dati dell'importante ente di ricerca americano.

Il farmaco approvato dalla Fda potrebbe adesso dare una mano ai medici per poter curare meglio i pazienti e la sua efficacia sarà testata già nelle prossime settimane.

Colpite 195 nazioni nel mondo

La pandemia, intanto, sta avanzando in tutto il mondo e ha provocato già oltre 3 milioni di infetti. Oltre un milione sono le persone attualmente guarite della malattia, più di 230.000 i morti. Negli Stati Uniti ci sono stati un terzo dei casi di tutto il mondo, mentre sono 195 i Paesi che sono stati colpiti più o meno violentemente dal SarsCoV-2.

In Italia, in queste settimane, pare si stia assistendo a una graduale attenuazione del contagio, anche se l'emergenza sanitaria non è ancora stata superata. Gli esperti, in attesa che venga trovata una cura certa per la Covid-19, raccomandano alle persone di rispettare le disposizioni dei governi: le uniche armi che abbiamo per contrastare la diffusione del contagio sono il distanziamento sociale e i dispositivi di protezione individuale, come guanti e mascherine.