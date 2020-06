L'Unità di crisi del dipartimento regionale della Protezione civile della Campania ha comunicato che il 4 giugno, su un totale di 2.485 tamponi analizzati, nessuno ha dato esito positivo. Dall'inizio della pandemia da nuovo Coronavirus, nel territorio campano ne sono stati effettuati in totale 212.486.

In merito alle dichiarazioni di alcuni sindaci campani relative a nuovi casi positivi, il presidente Vincenzo De Luca ci ha tenuto a precisare che si tratta di casi che la Regione ha già provveduto ad inserire nei bollettini dei giorni precedenti.

Al 4 giugno, le persone ancora positive in Campania sono 830, di cui 160 risultano ricoverate con sintomi in ospedale, 5 si trovano in terapia intensiva e 665 sono in isolamento domiciliare.

Le dichiarazioni del presidente Vincenzo De Luca: 'Tenere sempre la guardia alta'

"Per la prima volta dopo tre mesi si registrano zero contagi in Campania", ha scritto il governatore Vincenzo De Luca in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook. L'ex sindaco di Salerno ha sottolineato che questa rappresenta "una tappa importante di un lungo cammino di prevenzione e controllo territoriale sviluppato in questi tre mesi".

"È un passo significativo - ha ribadito De Luca - ma occorre tenere come sempre la guardia alta".

'Campania Sicura': screening per il personale scolastico

Il governatore Vincenzo De Luca ha garantito che nei prossimi giorni partiranno degli screening sui professori che fanno parte delle commissioni degli esami di maturità allo scopo di trasmettere serenità e tranquillità agli studenti e alle rispettive famiglie.

Si tratta di una prima iniziativa che si colloca all'interno del più ampio programma di attività denominato "Campania Sicura" che dovrebbe tenersi nei mesi di agosto e settembre. L'obiettivo è quello di sottoporre a tutti i controlli necessari gli operatori scolastici, sia docenti che personale Ata.

De Luca infine ha voluto ringraziare "per questo primo importante momento di grande soddisfazione" tutti i cittadini campani per la collaborazione e il senso civico di responsabilità dimostrati in questo periodo. Nel post pubblicato su Facebook non è mancato un "grazie" rivolto al personale sanitario, medici e paramedici.

"Facciamo in modo che questo risultato non venga messo in discussione da comportamenti non responsabili", ha concluso il presidente della Regione Campania.