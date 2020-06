La scrittrice Jas Waters è deceduta all’età di 39 anni, in seguito a un gesto volontario. Il triste annuncio è partito dagli autori della famosa Serie TV This is us e sui social si sono diffusi rapidamente numerosi messaggi di cordoglio. Jim Carrey è stato il protagonista di Kidding, una delle serie televisive sceneggiate dalla scrittrice.

Jas Waters si è spenta a 39 anni, il mondo del cinema è in lutto per la scomparsa della talentuosa autrice

Secondo quanto riportato dai quotidiani Daily Mail e People, Jas Waters avrebbe deciso di farla finita. Dalle analisi effettuate dallo studio di medicina legale di Los Angeles, è emerso che la causa del decesso sarebbe riconducibile ad un gesto volontario (l'artista di 39 anni si sarebbe impiccata).

Gli autori della serie televisiva This is us sono stati i primi a diffondere la notizia che in breve tempo è stata condivisa da colleghi e ammiratori che hanno voluto ricordare la narratrice con diversi messaggi. “Jas ha lasciato il segno in noi e in tutto il mondo dello spettacolo”, è stato twittato sul profilo dedicato a This is us, “Era una scrittrice brillante e una forza della natura”.

Nella sua breve ma significativa carriera, Jas Waters ha iniziato a lavorare con la rivista Vibe come opinionista e ha continuato a portare avanti il suo sito web dedicato al mondo dello spettacolo. In The gossip game, ha partecipato come attrice nella serie televisiva dedicata al mondo della musica. Come sceneggiatrice, Jas Waters ha partecipato alla stesura di diverse serie e programmi per la televisione, oltre a Kidding e This is us: tra le più conosciute, si ricordano Save the last dance, Er e Hood adjacent with James Davis.

Inoltre, la sceneggiatrice ha lavorato anche per il film del 2019 What men want.

Nella serie Kidding, Jim Carrey è stato l'attore protagonista: la fanpage ha omaggiato la scrittrice

Il protagonista di Kidding - Il fantastico mondo di Mister Pikies è stato Jim Carrey. L'attore ha recitato la parte un padre nella difficile situazione dell'elaborazione del lutto per la grave perdita di un figlio.

Una delle fanpage su Instagram dedicate all’attore ha voluto esprimere il dolore per la scomparsa della giovane sceneggiatrice, amica e collega di Carrey, condividendo una foto che ritrae Jas Waters e l'attore in un momento di serenità.

“Siamo profondamente dispiaciuti di apprendere la notizia della scomparsa dell’autrice e scrittrice di Kidding”.

Molti attori si sono uniti al cordoglio della famiglia e di tutti coloro che conoscevano Jas Waters. Immagini e parole piene di ammirazione sono giunte da migliaia di fan che hanno voluto lasciare un ultimo saluto alla sceneggiatrice delle loro storie preferite.