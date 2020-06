Tatiana Ortelli ha perso la vita a 24 anni in seguito ad un incidente stradale in via per Cernobbio, a Como. La ragazza era a bordo di una Panda bianca guidata da un suo coetaneo Nikolai Saldarini, che adesso è in stato di arresto. Dopo l'impatto, l'auto è finita nel lago e, mentre il guidatore è riuscito a liberarsi, la ragazza è rimasta incastrata nella vettura.

Indicente sulla via per Cernobbio: auto finisce nel lago di Como

Nella piccola comunità di Moltrasio, in provincia di Como, Tatiana Ortelli ha perso la vita imprigionata nell'abitacolo della Panda su cui viaggiava con un coetaneo. L'auto è finita nel lago di Como alle 3 della mattina di martedì 2 giugno e Tatiana non è riuscita a liberarsi.

Il guidatore dell'auto, Nikolai Saldarini, è riuscito ad uscire dall'abitacolo subito dopo lo schianto che ha sfondato il parapetto in via per Cernobbio e si è salvato. Sul posto sono arrivati i soccorsi e la polizia che ha provveduto ad effettuare tutti i rilevamenti necessari a stabilire l'esatta dinamica del sinistro. L'allarme è stato dato da una persona residente a poca distanza dal punto dello schianto. Svegliato dal rumore dell'impatto all'altezza del civico 27, l'uomo si è affacciato e ha visto il ragazzo nel lago, chiamando subito i soccorsi che sono arrivati in pochissimi minuti.

Nikolai Saldarini, all'arrivo delle forze dell'ordine era già uscito dall'auto ma non avrebbe chiesto subito aiuto per la sua amica, forse per lo stato confusionale in cui si trovava.

A sospettare della presenza di Tatiana è stato un poliziotto che aveva visto la coppia di giovani passeggiare poche ore prima e che ha chiesto al 24enne dove fosse la sua amica. Solo a quel punto è scattato l'allarme ai sommozzatori dei vigili del fuoco, ma per la giovane era ormai troppo tardi: Tatiana era annegata pochi minuti dopo la caduta.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Lutto a Moltrasio: Tatiana Ortelli perde la vita a 24 anni

Il ragazzo è stato portato in ospedale per accertare le sue condizioni fisiche e psichiche e da un primo esame è stato rilevato un tasso alcolemico tra 1,1 e 2 grammi. La polizia ha provveduto all'arresto del giovane nonostante la quantità di sostanza rilevata fosse leggermente inferiore al limite consentito.

In alcuni casi, infatti, il magistrato può ritenere valido l'arresto quando le circostanze lo richiedono. Secondo la ricostruzione dell'incidente fatta dalla polizia stradale, l'auto procedeva per Cernobbio quando ha urtato la ringhiera di protezione, finendo nel lago. Nikolai è riuscito a liberarsi dell'auto prima che la pressione dell'acqua fosse troppo elevata, mentre Tatiana è rimasta imprigionata perdendo la vita. Adesso il 24enne è nel carcere di Bassone in attesa dell'interrogatorio e dovrà essere sottoposto ad esami tossicologici più accurati.