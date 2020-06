Ladri in casa di Diletta Leotta. Un gruppo di malviventi nelle scorse ore ha fatto irruzione nel suo appartamento di Milano, in corso Como, e ha portato via beni per un valore complessivo che sarebbe ancora in corso di valutazione e che, dalle primissime valutazioni, ammonterebbe attorno ai 150.000 euro.

Dalle ricostruzioni effettuate sembra che siano stati rubati gioielli, orologi di pregio e molto denaro che si trovavano nella cassaforte situata nell'appartamento milanese della conduttrice televisiva.

Diletta Leotta, brutta scoperta al rientro in appartamento con la cassaforte asportata

La presentatrice di Dazn al suo rientro a casa ha fatto la brutta scoperta.

Diletta Leotta, siciliana che da tempo vive a Milano, ha trovato la casa svaligiata. I ladri sono riusciti ad arrivare al nono piano dell'abitazione e, secondo le prime ricostruzioni, avrebbero rubato la cassaforte al muro dopo averla asportata. In casa Leotta mancherebbero oggetti preziosi come otto orologi, tra cui anche dei Rolex. Mancano all'appello anche parecchi contanti e anelli.

Leotta ha effettuato la denuncia dell'avvenuto fatto e la polizia ha immediatamente aperto un'indagine sull'accaduto. I militari stanno visionando in modo particolare i filmati delle telecamere presenti nel palazzo in cui vive la conduttrice di Dazn. Sono anche stati sentiti alcuni testimoni.

Aveva postato su Instagram il suo rientro al lavoro a Dazn

Le ricostruzioni dei militari in seguito alla denuncia di Diletta Leotta per il furto in casa, fanno pensare alla possibilità che i ladri siano entrati nell'appartamento, che si trova al nono piano, attraverso una finestra che è stata trovata rotta.

Da lì i malviventi avrebbero aperto il varco che ha consentito loro di accedere all'appartamento e poi alla cassaforte.

È probabile che i malviventi abbiano lavorato "tranquillamente", anche per il fatto che nessuno era in casa, infatti la conduttrice di Dazn - che quest'anno ha anche affiancato per due serate Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo 2020 - nelle ore precedenti aveva pubblicato sulla propria pagina Instagram una foto del suo rientro in redazione.

Leotta stava vivendo un periodo spensierato prima di questa brutta disavventura. Dopo il periodo di lockdown nell'appartamento di Milano, trascorso con il fratello e il fidanzato, il pugile Daniele Scardina, aveva infatti era tornata attiva nella redazione di Dazn in vista della ripresa del campionato di serie A. Nei giorni scorsi Leotta aveva vissuto anche una breve vacanza con il fidanzato sul lago di Como.