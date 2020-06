Ellen Pompeo, l'attrice che da quindici anni presta il volto alla dottoressa Meredith Grey in Grey's Anatomy, è stata uno dei volti più attivi della protesta che si è svolta a Los Angeles nell'ambito della vicenda che ha coinvolto George Floyd, l’afroamericano ucciso durante un fermo di polizia.

Il grido di protesta di Ellen Pompeo: 'Stiamo marciando per la vita delle persone di colore'

Da sempre in prima linea nella lotta alle discriminazioni razziali, Ellen Pompeo ha deciso di scendere in piazza insieme ai manifestanti del movimento Black Lives Matter per chiedere giustizia per la morte di George Floyd.

Dopo la campagna di sensibilizzazione portata avanti tramite i suoi profili social, la protagonista di Grey's Anatomy ha reso partecipi i suoi numerosi follower con una diretta Instagram tramite la quale ha documentato le varie fasi della manifestazione. Disperdendosi tra la folla, Ellen Pompeo ha dunque marciato per rivendicare i diritti delle persone di colore, ponendo l'accento su quanto accaduto a George Floyd. Al termine della manifestazione l'attrice si è quindi congedata, ma non prima di lanciare un triste ed emblematico messaggio tramite Twitter.

Stupita dall'enorme quantità di polizia presente alla manifestazione pacifica, la donna ha quindi dichiarato quanto segue: "Sono stata presente ad altre proteste, ma non ho mai visto tanta polizia con le mitragliatrici.

Stiamo marciando per la vita delle persone di colore, siamo qui per dire che contano. I poliziotti non sono stati aggressivi, ma lo è il fatto che ci stiano controllando con i carri armati. Non ho mai visto una tale dimostrazione di forza."

Il messaggio di protesta di Ellen Pompeo: 'Ci sono armi ovunque'

Continuando con il suo racconto, Ellen Pompeo ha poi posto l'accento sull'enorme differenza che ha riscontrato - insieme ad alcuni amici - tra le pregresse manifestazioni a cui ha partecipato e quella portata avanti dal movimento Black Lives Matter.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

L'attrice, non troppo velatamente, ha infatti lasciato intendere che l'enorme dispiego di forze armate presenti alla protesta non fosse per nulla necessario. Lasciando ai suoi follower la possibilità di giudicare autonomamente l'accaduto, l'attrice ha quindi rivelato: "La marcia per i diritti delle donne era grande dieci volte questa qui, ma non c’erano armi, così come non c’erano in occasione delle marce per l’orgoglio omosessuale.

Nella Black Lives March, invece, ci sono armi ovunque. Non lo so, ditemi voi."