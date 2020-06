L’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato nella giornata di oggi, giovedì 4 giugno, una serie di regole che dovranno rispettare i gestori degli stabilimenti balneari e le persone che si recheranno nelle località marittime. Nel rapporto si dà un vero e proprio vademecum in ottica sicurezza tra la disposizione di fasce orarie al mare per evitare gli assembramenti, il tracciamento delle persone e il distanziamento sociale che deve essere rispettato anche dai bambini.

Estate in spiaggia, prenotazione on line del proprio posto e registrazione degli utenti

L'estate 2020 sarà senz'altro diversa, molto diversa da tutte le precedenti.

Sicuramente sarà caratterizzata dal fatto di dovere rispettare molte più norme. L'Istituto superiore di sanità ha elencato le necessità volte a garantire la sicurezza di tutte le persone negli stabilimenti balneari. Tra le indicazioni, inserite nel Rapporto sulle attività di balneazione, realizzato dall'Iss in collaborazione con Ministero della Salute, Inail e diverse altre realtà, vi è la necessità di prenotare on line il proprio posto e accesso allo stabilimento balneare. Se serve va organizzato anche per fasce orarie in modo da evitare assembramenti.

E, ancora, c'è la misurazione della temperatura alle persone che accedono alle spiagge e la registrazione degli utenti mantenendo l'elenco dei presenti per almeno 14 giorni per potere risalire alle persone in caso si verifichino contagi.

I gestori dovranno anche collocare cartellonistiche ben chiare con le regole anche nelle altre lingue in modo che possano essere comprese anche da tutti i turisti stranieri.

Distanziamento in acqua e sotto l'ombrellone valido anche per i bambini e curato dai genitori

C'e poi il capitolo del distanziamento in acqua e sotto gli ombrelloni.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Gli esperti dell'Istituto Superiore di Sanità hanno stabilito l'obbligo di regolamentazione di accessi e spostamenti in spiaggia. Le attrezzature sull'arenile devono essere collocate in modo di garantire la distanza di un metro tra persone non dello stesso nucleo familiare. Questa regola vale anche nel momento della balneazione.

Non sarà possibile fare feste in spiaggia, non sono consentite forme aggregative come balli, feste, eventi, buffet. Consentito solo fare musica predisponendo sedie in posizioni di solo ascolto con le persone che, sedute, mantengono le distanze. Per i genitori c'è l'indicazione di controllare i propri figli in modo che mantengano le norme sul distanziamento.

Ampio capitolo infine sulle pulizie dei lettini, delle sedie sdraio, di cabine e aree comuni da parte dei gestori degli stabilimenti balneari. Non sarà consentito un uso promiscuo a più utenti delle stesse attrezzature presenti nello stabilimento.